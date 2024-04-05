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Багреева: Москва повысила эффективность оценки нормативных правовых актов

Багреева: Москва повысила эффективность оценки нормативных правовых актов - РИА Новости, 05.04.2024

Багреева: Москва повысила эффективность оценки нормативных правовых актов

Перезапуск процедуры оценки нормативных правовых актов и активная работа с бизнесом и органами исполнительной власти города позволили вывести экспертизу на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:10

2024-04-05T09:10

2024-04-05T09:10

экономика

москва

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Перезапуск процедуры оценки нормативных правовых актов и активная работа с бизнесом и органами исполнительной власти города позволили вывести экспертизу на новый уровень и повысить ее эффективность, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.По ее словам, нормативно-правовое регулирование является одним из важных направлений формирования благоприятной среды для ведения бизнеса, инновационной деятельности и инвестиций в городе."В прошлом году мы пересмотрели процедуру оценки регуляторного воздействия нормативных правовых актов в столице: расширили сферу ее применения, включили в экспертную работу бизнес и органы исполнительной власти Москвы, создали информационную инфраструктуру для взаимодействия с ними. В результате в 2023 году была проведена экспертная оценка 50 нормативных правовых актов из десяти отраслей экономики – это более чем в три раза превышает результат работы в 2022 году. При этом предельные сроки проведения оценки были сокращены в 2,5 раза, а фактические – в три раза", – отметила Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.Одним из важных шагов перезапуска системы стало активное участие в процедуре столичного бизнеса и органов исполнительной власти города: создан экспертный совет по оценке правового регулирования экономики с участием представителей деловых объединений Москвы, профильных департаментов и комитетов столицы, разработаны новые сервисы получения обратной связи, проведены обучающие мероприятия и публичные консультации с участием столичных предпринимателей и московских ведомств.Багреева добавила, что в 2023 году от бизнеса поступило более 200 предложений по корректировке правового регулирования – это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Более 60% поступивших предложений было учтено при проведении оценки нормативных правовых актов города. Кроме того, почти в три раза по сравнению с 2022 годом увеличилось число органов власти города, правовые акты которых прошли оценку регуляторного воздействия."Результаты проводимой экспертизы помогают упростить процесс взаимодействия бизнеса и органов власти, а также сократить издержки на соблюдение нормативных требований, поэтому в ее результатах заинтересованы все участники правового регулирования – и город, и предприниматели, и граждане. По нашим оценкам, экономический эффект для столичного бизнеса от оптимизации правового регулирования в Москве, проведенной по итогам работы в 2023 году, составит около 300 миллионов рублей ежегодно", – подчеркнула глава департамента.Благодаря работе по совершенствованию процедур оценки по итогам 2023 года Москва впервые за последние несколько лет заняла место в группе лидеров рейтинга Минэкономразвития России, посвященного качеству проведения оценки в регионах.В свою очередь, исполняющая обязанности руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома сообщила, что в 2023 году оценку прошли несколько правовых актов в сфере поддержки предпринимателей."Все рекомендации департамента экономической политики и развития нами учтены – приняты изменения, которые оптимизируют процессы и снимают ограничения. Так, например, благодаря снятию ограничения по количеству инновационных решений, которые участники вправе предложить для проведения пилотного тестирования, инноваторов заинтересует внедрение новых проектов и возможность их тестирования в большем количестве. Ранее инноватор мог протестировать не более пяти проектов", – приводятся в сообщении слова Костромы.Также высоко оценил экономический эффект от предложенных изменений департамент строительства."Итоги оценки показали, что отмена избыточных требований в сфере перемещения строительных отходов позволит строительной отрасли столицы экономить более 40 миллионов рублей ежегодно. В 2024 году нами инициировано проведение оценки двух действующих и двух разрабатываемых правовых актов. Ожидаем, что рекомендации по итогам их оценки позволят дальше оптимизировать процессы через корректировку правового регулирования", – цитирует пресс-служба главу ведомства Рафика Загрутдинова.Всего на 2024 год запланировано проведение оценки эффективности в отношении 84 правовых актов, затрагивающих 15 отраслей столичной экономики, в том числе сферы строительства, энергетики, транспорта, здравоохранения и образования.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва