https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938112554.html

Эксперт рассказал о профашистских организациях в Молдавии

Эксперт рассказал о профашистских организациях в Молдавии - РИА Новости, 05.04.2024

Эксперт рассказал о профашистских организациях в Молдавии

На территории Молдавии действуют профашистские организации, которые пытаются переписать историю, героизируя пособников Адольфа Гитлера, заявил в комментарии РИА РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:53

2024-04-05T17:53

2024-04-05T17:53

в мире

молдавия

украина

национальный координационный комитет

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. На территории Молдавии действуют профашистские организации, которые пытаются переписать историю, героизируя пособников Адольфа Гитлера, заявил в комментарии РИА Новости глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Объясняя европейскими ценностями свою беспамятную политику, власти откровенно пытаются переписывать целые страницы истории. В нашей стране в учебниках по истории написано, что армия маршала Иона Антонеску (глава румынской армии, который во Второй Мировой войне выступал на стороне гитлеровцев - ред.) вместе с немецкими войсками освобождала Молдавию от большевизма. Профашистские организации своей работой героизируют пособников Гитлера, солдат и офицеров армии Антонеску, самого маршала Антонеску", - заявил Петрович. По его словам, последние 15 лет в Молдавии насаждается политика беспамятства. Глава комитета "Победа" полагает, что власти потворствуют переписыванию истории, когда принимают спорные законопроекты, например о запрете георгиевской ленты. "Один из символов победы в Великой Отечественной войне сегодня в нашей стране считается символом агрессии, призывающим к войне. Еще один позорный законопроект, внесенный правящей партией, это проект об отмене празднования Дня Победы и появлении нового памятного дня - Дня примирения и скорби", - пояснил Петрович. Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв "Z" и "V". За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административных лицам — 500-1000 долларов, юридическим лицам — 1000-1670 долларов. В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для "оправдания или прославления военной агрессии или преступлений". В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами из-за возможности различных толкований.

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html

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в мире, молдавия, украина, национальный координационный комитет