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В кишиневском лицее произошел пожар - РИА Новости, 05.04.2024
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14:01 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938042753.html
В кишиневском лицее произошел пожар
В кишиневском лицее произошел пожар - РИА Новости, 05.04.2024
В кишиневском лицее произошел пожар
Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников, сообщила в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:01
2024-04-05T14:01
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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников, сообщила в пятницу пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии. "Вызов поступил в 12.37 (совпадает с мск - ред.), согласно информации, пожар произошел в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе. Для тушения пожара на место были направлены 5 бригад пожарных. По прибытии сотрудники инспектората установили, что пожар охватил полуподвальное помещение учебного заведения. Учащихся эвакуировали из здания, чтобы избежать отравления продуктами горения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инспектората. Уточняется, что на данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания. Причина, обстоятельства и материальный ущерб будут установлены позднее.
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
В кишиневском лицее произошел пожар

МВД Молдавии: в Кишиневе из-за пожара в лицее провели эвакуацию учащихся

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы в Кишиневе
Автомобиль пожарной службы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Автомобиль пожарной службы в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников, сообщила в пятницу пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии.
"Вызов поступил в 12.37 (совпадает с мск - ред.), согласно информации, пожар произошел в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе. Для тушения пожара на место были направлены 5 бригад пожарных. По прибытии сотрудники инспектората установили, что пожар охватил полуподвальное помещение учебного заведения. Учащихся эвакуировали из здания, чтобы избежать отравления продуктами горения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инспектората.
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Уточняется, что на данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания. Причина, обстоятельства и материальный ущерб будут установлены позднее.
 
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