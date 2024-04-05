https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938042753.html

В кишиневском лицее произошел пожар

В кишиневском лицее произошел пожар - РИА Новости, 05.04.2024

В кишиневском лицее произошел пожар

Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников, сообщила в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:01

2024-04-05T14:01

2024-04-05T14:01

в мире

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Из-за возгорания в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе молдавскими пожарными проведена эвакуация из здания всех учащихся и сотрудников, сообщила в пятницу пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии. "Вызов поступил в 12.37 (совпадает с мск - ред.), согласно информации, пожар произошел в лицее "Ливиу Деляну" в Кишиневе. Для тушения пожара на место были направлены 5 бригад пожарных. По прибытии сотрудники инспектората установили, что пожар охватил полуподвальное помещение учебного заведения. Учащихся эвакуировали из здания, чтобы избежать отравления продуктами горения. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инспектората. Уточняется, что на данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания. Причина, обстоятельства и материальный ущерб будут установлены позднее.

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в мире, кишинев, молдавия