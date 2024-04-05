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ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/miny-1938002387.html
ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник
ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник
Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:49
2024-04-05T11:49
специальная военная операция на украине
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украина
родион мирошник
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Исходя из норм международного гуманитарного права и правил ведения вооруженных конфликтов, Украина является подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, но мало того что она продолжает активно использовать противопехотные мины такого типа, как ПФМ-1 "Лепесток", они их используют, забрасывая города и жилые кварталы Донецкой Народной Республики и других прифронтовых регионов", - сказал Мирошник на брифинге. Он добавил, что на улицах прифронтовых городов все чаще появляются другие запрещенные взрывоопасные предметы, "часто закамуфлированные под игрушки или предметы быта". В качестве примера он привел мину, похожую на ручной фонарь. "При нажатии на него, а иногда просто от прикосновения, происходит детонация - он взрывается. Заряда вполне достаточно, чтобы оторвать кисть лишить человека зрения или нанести серьезные увечья, особенно если она попадает в руки к ребенку", - отметил Мирошник.
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в мире, россия, украина, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник
ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ забрасывают города запрещенными противопехотными минами "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Исходя из норм международного гуманитарного права и правил ведения вооруженных конфликтов, Украина является подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, но мало того что она продолжает активно использовать противопехотные мины такого типа, как ПФМ-1 "Лепесток", они их используют, забрасывая города и жилые кварталы Донецкой Народной Республики и других прифронтовых регионов", - сказал Мирошник на брифинге.
Он добавил, что на улицах прифронтовых городов все чаще появляются другие запрещенные взрывоопасные предметы, "часто закамуфлированные под игрушки или предметы быта". В качестве примера он привел мину, похожую на ручной фонарь.
"При нажатии на него, а иногда просто от прикосновения, происходит детонация - он взрывается. Заряда вполне достаточно, чтобы оторвать кисть лишить человека зрения или нанести серьезные увечья, особенно если она попадает в руки к ребенку", - отметил Мирошник.
Табличка с надписью: Мины - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРодион Мирошник
 
 
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