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Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования
Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования - РИА Новости, 05.04.2024
Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования
За первые три месяца текущего года Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям льготных займов на сумму свыше 190 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:23
2024-04-05T17:23
2024-04-05T17:23
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За первые три месяца текущего года Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям льготных займов на сумму свыше 190 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. "За первые три месяца 2024 года региональный фонд микрофинансирования выдал подмосковным субъектам МСП 91 льготный заем на общую сумму 191,7 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года", - сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Наиболее востребованными программами Фонда по объему выданных средств в начале этого года стали: программа "Производство", в рамках которой было выдано 44 миллиона рублей, "Социальный бизнес" - 27 миллионов рублей и "Инвестор" - 22 миллиона рублей. Например, компания "БОНГУСТО", занимающаяся производством сыров в Химках, получила 3 миллиона рублей по программе "Производство". Средства займа будут направлены на покупку оборудования, открытие торговой точки при сыроварне, пополнение оборотных средств. В количественном выражении наибольшее количество займов было выдано по программе "Самозанятый". В 2024 году уже 20 заемщиков воспользовались именно этой программой фонда.
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РИА Новости
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