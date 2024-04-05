https://ria.ru/20240405/mikrofinansirovanie-1938099591.html

Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования

Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования - РИА Новости, 05.04.2024

Более 190 млн рублей получил бизнес Подмосковья в Фонде микрофинансирования

За первые три месяца текущего года Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям льготных займов на сумму свыше 190 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:23

2024-04-05T17:23

2024-04-05T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За первые три месяца текущего года Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал предпринимателям льготных займов на сумму свыше 190 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. "За первые три месяца 2024 года региональный фонд микрофинансирования выдал подмосковным субъектам МСП 91 льготный заем на общую сумму 191,7 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года", - сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Наиболее востребованными программами Фонда по объему выданных средств в начале этого года стали: программа "Производство", в рамках которой было выдано 44 миллиона рублей, "Социальный бизнес" - 27 миллионов рублей и "Инвестор" - 22 миллиона рублей. Например, компания "БОНГУСТО", занимающаяся производством сыров в Химках, получила 3 миллиона рублей по программе "Производство". Средства займа будут направлены на покупку оборудования, открытие торговой точки при сыроварне, пополнение оборотных средств. В количественном выражении наибольшее количество займов было выдано по программе "Самозанятый". В 2024 году уже 20 заемщиков воспользовались именно этой программой фонда.

https://ria.ru/20240228/upravlentsy-1930056086.html

московская область (подмосковье)

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки