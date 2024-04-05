Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/migranty-1937969371.html
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов - РИА Новости, 05.04.2024
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов
Полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в подмосковном Красногорске, из страны будут выдворены 30 иностранцев, сообщила в видео начальник... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:16
2024-04-05T10:16
красногорск
россия
средняя азия
татьяна петрова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в подмосковном Красногорске, из страны будут выдворены 30 иностранцев, сообщила в видео начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, в Красногорске полицейские при поддержке Росгвардии в ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65 километре МКАД, пресекли нарушения миграционного законодательства. "В результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ", - рассказала Петрова. Начальник пресс-службы отметила, что на каждого из мигранта наложен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Полицейские ищут работодателей, незаконно привлекших иностранцев к трудовой деятельности.
https://ria.ru/20231124/wildberries-1911499887.html
красногорск
россия
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, россия, средняя азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Красногорск, Россия, Средняя Азия, Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов

МВД: 30 мигрантов, незаконно работавших в Красногорске, выдворят из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в подмосковном Красногорске, из страны будут выдворены 30 иностранцев, сообщила в видео начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, в Красногорске полицейские при поддержке Росгвардии в ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65 километре МКАД, пресекли нарушения миграционного законодательства.
«
"В результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ", - рассказала Петрова.
Начальник пресс-службы отметила, что на каждого из мигранта наложен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
Полицейские ищут работодателей, незаконно привлекших иностранцев к трудовой деятельности.
Рейд по соблюдению миграционного законодательства на территории железнодорожной станции Фрязево. 24 ноября 2023
В Подмосковье задержали 16 мигрантов во время рейда на ж/д станции
24 ноября 2023, 09:53
 
КрасногорскРоссияСредняя АзияТатьяна ПетроваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала