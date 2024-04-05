https://ria.ru/20240405/migranty-1937969371.html
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов - РИА Новости, 05.04.2024
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов
Полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в подмосковном Красногорске, из страны будут выдворены 30 иностранцев, сообщила в видео начальник... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:16
2024-04-05T10:16
2024-04-05T10:16
красногорск
россия
средняя азия
татьяна петрова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в подмосковном Красногорске, из страны будут выдворены 30 иностранцев, сообщила в видео начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, в Красногорске полицейские при поддержке Росгвардии в ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65 километре МКАД, пресекли нарушения миграционного законодательства. "В результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ", - рассказала Петрова. Начальник пресс-службы отметила, что на каждого из мигранта наложен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Полицейские ищут работодателей, незаконно привлекших иностранцев к трудовой деятельности.
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красногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, россия, средняя азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Красногорск, Россия, Средняя Азия, Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Красногорске задержали 30 незаконных мигрантов
МВД: 30 мигрантов, незаконно работавших в Красногорске, выдворят из России