https://ria.ru/20240405/migrant-1938081042.html

Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным

Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным - РИА Новости, 05.04.2024

Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным

Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в магазине в Москве, оказался психически больным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:14

2024-04-05T16:14

2024-04-05T16:29

происшествия

москва

киргизия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в магазине в Москве, оказался психически больным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В начале января недавно приехавший в Россию иностранец схватил незнакомую девочку за шею и начал душить в магазине на юго-востоке Москвы; он был обезврежен отцом ребенка и очевидцами. 43-летнего подозреваемого задержали, он, по информации СК, признал вину на допросе. Позднее мужчина был арестован, в зале заседаний утверждал, что был сильно пьян и убивать не собирался, а хотел выйти на улицу и отпустить ее."Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, пунктам "в, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений). Материалы уголовного дела поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в сообщении о его аресте указывалось, что гражданин Киргизии Жениш Токтосунов напал на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре.

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)