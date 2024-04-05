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Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным - РИА Новости, 05.04.2024
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16:14 05.04.2024 (обновлено: 16:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/migrant-1938081042.html
Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным
Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным - РИА Новости, 05.04.2024
Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным
Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в магазине в Москве, оказался психически больным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:14
2024-04-05T16:29
происшествия
москва
киргизия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в магазине в Москве, оказался психически больным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В начале января недавно приехавший в Россию иностранец схватил незнакомую девочку за шею и начал душить в магазине на юго-востоке Москвы; он был обезврежен отцом ребенка и очевидцами. 43-летнего подозреваемого задержали, он, по информации СК, признал вину на допросе. Позднее мужчина был арестован, в зале заседаний утверждал, что был сильно пьян и убивать не собирался, а хотел выйти на улицу и отпустить ее."Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, пунктам "в, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений). Материалы уголовного дела поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в сообщении о его аресте указывалось, что гражданин Киргизии Жениш Токтосунов напал на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре.
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происшествия, москва, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавший на ребенка в магазине в Москве мигрант оказался психически больным

Прокуратура: пытавшийся задушить девочку в Москве мигрант психически болен

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре в Москве
Гражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине Мяснов на Новочеркасском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся задушить ребенка в магазине в Москве, оказался психически больным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В начале января недавно приехавший в Россию иностранец схватил незнакомую девочку за шею и начал душить в магазине на юго-востоке Москвы; он был обезврежен отцом ребенка и очевидцами. 43-летнего подозреваемого задержали, он, по информации СК, признал вину на допросе. Позднее мужчина был арестован, в зале заседаний утверждал, что был сильно пьян и убивать не собирался, а хотел выйти на улицу и отпустить ее.
"Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, пунктам "в, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений). Материалы уголовного дела поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в сообщении о его аресте указывалось, что гражданин Киргизии Жениш Токтосунов напал на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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