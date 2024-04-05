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Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора по IT "Сирена-Трэвел"
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора по IT "Сирена-Трэвел" - РИА Новости, 05.04.2024
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора по IT "Сирена-Трэвел"
Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий замглавы по IT АО "Сирена-трэвел" Игорю Ройтману по статье о воздействии на критическую... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:42
2024-04-05T20:42
2024-04-05T22:38
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий замглавы по IT АО "Сирена-трэвел" Игорю Ройтману по статье о воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как сообщил источник РИА Новости, Ройтмана задержали накануне. Детали уголовного дела в суде не уточнили."Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Ройтмана Игоря Львовича", - сказала собеседница агентства.Согласно картотеке Хорошевского суда Москвы, Ройзману вменяют часть 5 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия).По ней ему грозит до 10 лет колонии.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд назначил меру пресечения заместителю гендиректора по IT "Сирена-Трэвел"
Замглавы по IT "Сирена-трэвел" Игорь Ройтман задержан
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил запрет определенных действий замглавы по IT АО "Сирена-трэвел" Игорю Ройтману по статье о воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как сообщил источник РИА Новости, Ройтмана задержали накануне. Детали уголовного дела в суде не уточнили.
"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Ройтмана Игоря Львовича", - сказала собеседница агентства.
Согласно картотеке Хорошевского суда Москвы
, Ройзману вменяют часть 5 статьи 274.1 УК РФ
(неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия).
По ней ему грозит до 10 лет колонии.