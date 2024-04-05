https://ria.ru/20240405/medal-1937988722.html

В Бурятии учредили медаль участникам СВО

В Бурятии учредили медаль участникам СВО - РИА Новости, 05.04.2024

В Бурятии учредили медаль участникам СВО

В Бурятии учредили памятную медаль "За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия", сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:19

2024-04-05T11:19

2024-04-05T11:29

специальная военная операция на украине

общество

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 5 апр – РИА Новости. В Бурятии учредили памятную медаль "За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия", сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. "Мы учредили свою памятную медаль "За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия". Ею будут награждаться жители Бурятии за их службу Родине, за защиту нашего настоящего и будущего!", - написал он. По его словам, бурятская земля подарила стране не одного Героя. "Каждый наш воин отважен и храбр. Каждый день они совершают подвиги в ходе спецоперации. Есть подвиги, о которых мы и не знаем. К сожалению, награда находит не каждого", - подчеркнул Цыденов. Он отметил, что учрежденная медаль станет знаком признательности и благодарности Бурятии землякам-участникам СВО. Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции 15 военнослужащих из республики получили звание Героя России. Среди них Иван Калашников с позывным "Большой", Балдан Цыдыпов, Денис Шишов, Виталий Сукуев, Максим Концов и другие.

https://ria.ru/20240229/medal-1930343169.html

https://ria.ru/20231124/kuzbass-1911585225.html

россия

республика бурятия

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общество, россия, республика бурятия