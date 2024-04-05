https://ria.ru/20240405/lvenok-1937981549.html

Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга

Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга - РИА Новости, 05.04.2024

Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга

Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:53

2024-04-05T10:53

2024-04-05T10:53

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира". Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных). "Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства. Львенка передали в центр реабилитации диких животных.

https://ria.ru/20240216/voditel-1927878869.html

https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия