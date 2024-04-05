https://ria.ru/20240405/lvenok-1937981549.html
Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга
Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга - РИА Новости, 05.04.2024
Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга
Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:53
2024-04-05T10:53
2024-04-05T10:53
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира". Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных). "Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства. Львенка передали в центр реабилитации диких животных.
https://ria.ru/20240216/voditel-1927878869.html
https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Житель Москвы катал живого львенка на автомобиле каршеринга
Суд оштрафовал москвича, перевозившего львенка на автомобиле каршеринга
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира".
Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ
(Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных).
"Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства.
Львенка передали в центр реабилитации диких животных.