https://ria.ru/20240405/lavrov-1938051027.html

Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве

Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве - РИА Новости, 05.04.2024

Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации и подготовку к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов, заявили в МИД РФ. "Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе в контексте подготовки к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов. Министр проинформировал Генерального секретаря СНГ о ходе выполнения Концепции председательства России в Содружестве в текущем году и Плана мероприятий по ее реализации", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. В министерстве добавили, что Лавров "высоко оценил уровень взаимодействия между МИД России и Исполнительным комитетом СНГ", а также отметил личный вклад Лебедева "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепление добрососедских отношений, атмосферы дружбы и доверия между странами Содружества". Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ), среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам. Годом ранее в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента РФ Владимира Путина, Бишкек за год провел активную работу в организации, и Москва намерена действовать в СНГ в тесной координации с бывшим председателем.

https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html

https://ria.ru/20240210/diplomaty-1926519963.html

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россия, москва, киргизия, сергей лавров, сергей лебедев, владимир путин, содружество , снг, в мире