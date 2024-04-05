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Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве - РИА Новости, 05.04.2024
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14:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/lavrov-1938051027.html
Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве
Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве - РИА Новости, 05.04.2024
Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:28
2024-04-05T14:28
россия
москва
киргизия
сергей лавров
сергей лебедев
владимир путин
содружество
снг
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации и подготовку к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов, заявили в МИД РФ. "Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе в контексте подготовки к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов. Министр проинформировал Генерального секретаря СНГ о ходе выполнения Концепции председательства России в Содружестве в текущем году и Плана мероприятий по ее реализации", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства. В министерстве добавили, что Лавров "высоко оценил уровень взаимодействия между МИД России и Исполнительным комитетом СНГ", а также отметил личный вклад Лебедева "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепление добрососедских отношений, атмосферы дружбы и доверия между странами Содружества". Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ), среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам. Годом ранее в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента РФ Владимира Путина, Бишкек за год провел активную работу в организации, и Москва намерена действовать в СНГ в тесной координации с бывшим председателем.
https://ria.ru/20240313/bezopasnost-1932705133.html
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россия, москва, киргизия, сергей лавров, сергей лебедев, владимир путин, содружество , снг, в мире
Россия, Москва, Киргизия, Сергей Лавров, Сергей Лебедев, Владимир Путин, Содружество , СНГ, В мире
Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве

МИД: Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в рамках Содружества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации и подготовку к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов, заявили в МИД РФ.
"Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе в контексте подготовки к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов. Министр проинформировал Генерального секретаря СНГ о ходе выполнения Концепции председательства России в Содружестве в текущем году и Плана мероприятий по ее реализации", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
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В министерстве добавили, что Лавров "высоко оценил уровень взаимодействия между МИД России и Исполнительным комитетом СНГ", а также отметил личный вклад Лебедева "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепление добрососедских отношений, атмосферы дружбы и доверия между странами Содружества".
Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ), среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам.
Годом ранее в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента РФ Владимира Путина, Бишкек за год провел активную работу в организации, и Москва намерена действовать в СНГ в тесной координации с бывшим председателем.
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РоссияМоскваКиргизияСергей ЛавровСергей ЛебедевВладимир ПутинСодружествоСНГВ мире
 
 
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