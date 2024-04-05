Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в Содружестве
МИД: Лавров обсудил с генсеком СНГ вопросы взаимодействия в рамках Содружества
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации и подготовку к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов, заявили в МИД РФ.
"Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе в контексте подготовки к предстоящим заседаниям ее высших уставных органов. Министр проинформировал Генерального секретаря СНГ о ходе выполнения Концепции председательства России в Содружестве в текущем году и Плана мероприятий по ее реализации", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В министерстве добавили, что Лавров "высоко оценил уровень взаимодействия между МИД России и Исполнительным комитетом СНГ", а также отметил личный вклад Лебедева "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепление добрососедских отношений, атмосферы дружбы и доверия между странами Содружества".
Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ), среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений, а также совместное противодействие внешним вызовам.
Годом ранее в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента РФ Владимира Путина, Бишкек за год провел активную работу в организации, и Москва намерена действовать в СНГ в тесной координации с бывшим председателем.
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