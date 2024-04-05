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В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области спустя более чем два часа, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:35
2024-04-05T02:35
2024-04-05T02:35
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области спустя более чем два часа, сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона 4 апреля в 23.54 сообщал, что опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240405/rostovskaya_oblast-1937936846.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: в Курской области отменена опасность атаки БПЛА