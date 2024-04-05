https://ria.ru/20240405/kurskaya_oblast-1937937409.html

В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024

В Курской области спустя более двух часов отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области спустя более чем два часа, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:35

2024-04-05T02:35

2024-04-05T02:35

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области спустя более чем два часа, сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона 4 апреля в 23.54 сообщал, что опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240405/rostovskaya_oblast-1937936846.html

курская область

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курская область, роман старовойт, происшествия