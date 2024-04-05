Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны материала доноров после теракта
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны крови и её компонентов за 10 дней после теракта в "Крокусе", что почти в 2,5 раза больше, чем обычно, сообщила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
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"Отдельно хочу отметить, что за 10 дней после теракта в "Крокусе", благодаря активным и неравнодушным людям, нам удалось заготовить 3,7 тонны крови и компонентов. Для сравнения средний показатель за аналогичный период – 1,5 тонны", - отметила Аппалуп, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Также она отметила, что в Подмосковье действует развитое донорское движение. Так, с начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается.
В Минздраве региона напомнили, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.