https://ria.ru/20240405/krov-1938035678.html

Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны материала доноров после теракта

Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны материала доноров после теракта - РИА Новости, 05.04.2024

Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны материала доноров после теракта

Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны крови и её компонентов за 10 дней после теракта в "Крокусе", что почти в 2,5 раза больше, чем обычно, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:36

2024-04-05T13:36

2024-04-05T13:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Центр крови Подмосковья заготовил 3,7 тонны крови и её компонентов за 10 дней после теракта в "Крокусе", что почти в 2,5 раза больше, чем обычно, сообщила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. "Отдельно хочу отметить, что за 10 дней после теракта в "Крокусе", благодаря активным и неравнодушным людям, нам удалось заготовить 3,7 тонны крови и компонентов. Для сравнения средний показатель за аналогичный период – 1,5 тонны", - отметила Аппалуп, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Также она отметила, что в Подмосковье действует развитое донорское движение. Так, с начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается. В Минздраве региона напомнили, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

https://ria.ru/20240403/semya-1937670222.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), крокус сити холл