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В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе - РИА Новости, 05.04.2024
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13:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html
В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе
В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе
Основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью, Москва ознакомится с... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:19
2024-04-05T13:19
космос - риа наука
россия
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью, Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, затем сформирует позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России. "Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества РФ и США. На просьбу прокомментировать планы США насчет соответствующей резолюции, представитель Кремля предложил дождаться внесения проекта. "Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", - отметил он.
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космос - риа наука, россия, сша, москва, дмитрий песков, джон кирби, оон
Космос - РИА Наука, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Джон Кирби, ООН
В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе

Песков: Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью, Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, затем сформирует позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России.
«
"Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества РФ и США.
На просьбу прокомментировать планы США насчет соответствующей резолюции, представитель Кремля предложил дождаться внесения проекта.
"Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", - отметил он.
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