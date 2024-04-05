https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе - РИА Новости, 05.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США по неразмещению ЯО в космосе

Основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью, Москва ознакомится с... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:19

2024-04-05T13:19

2024-04-05T13:19

космос - риа наука

россия

сша

москва

дмитрий песков

джон кирби

оон

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью, Москва ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе, затем сформирует позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в начале следующей недели вынесут на голосование в Совбез ООН резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе и ждут поддержки документа со стороны России. "Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, может ли тема неразмещения оружия в космосе быть одной из сфер сотрудничества РФ и США. На просьбу прокомментировать планы США насчет соответствующей резолюции, представитель Кремля предложил дождаться внесения проекта. "Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", - отметил он.

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, сша, москва, дмитрий песков, джон кирби, оон