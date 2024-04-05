https://ria.ru/20240405/kordon-1938073259.html

В Госдуме рассказали, до каких границ должна отступить НАТО

В Госдуме рассказали, до каких границ должна отступить НАТО - РИА Новости, 05.04.2024

В Госдуме рассказали, до каких границ должна отступить НАТО

Санитарный кордон должен стоять в районе Берлина, именно за эти границы должен убраться блок НАТО, любые другие лишь создадут дополнительные ограничения для... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:44

2024-04-05T15:44

2024-04-05T15:51

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Санитарный кордон должен стоять в районе Берлина, именно за эти границы должен убраться блок НАТО, любые другие лишь создадут дополнительные ограничения для российских войск, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что только создание санитарного кордона, который отодвинет украинские вооруженные формирования от границ России, сможет обезопасить гражданские объекты РФ от обстрелов украинских вооруженных формирований. "Следовало бы определить, где должна проходить эта условная линия, которая защитит наше мирное население от обстрелов ВСУ… Вообще-то, на мой взгляд, санитарный кордон должен стоять где-то в районе Берлина. Именно это имел в виду президент, когда говорил о границах, за которые должен убраться блок НАТО. В любом другом случае это будет лишь дополнительным ограничением для наших вооруженных сил, ненужным и даже вредным", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Украина получает от Запада все более дальнобойное вооружение. "Получается, мы сами загоняем себя в рамки, которые вряд ли будут способствовать выполнению целей и задач спецоперации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

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в мире, россия, берлин (город), украина, алексей журавлев , родион мирошник, нато, госдума рф, вооруженные силы украины