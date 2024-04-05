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Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:36 05.04.2024 (обновлено: 20:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kompensatsiya-1938140450.html
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию - РИА Новости, 05.04.2024
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
Две трети пострадавших в теракте в "Крокус сити холл" и члены их семей уже получили компенсацию, Москва выплатила пособия в том числе жителям из более чем 30... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:36
2024-04-05T20:37
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
украина
анастасия ракова
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две трети пострадавших в теракте в "Крокус сити холл" и члены их семей уже получили компенсацию, Москва выплатила пособия в том числе жителям из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день мы получили около 450 заявлений и произвели выплаты двум третьих обратившихся. Помощь от Москвы получили не только сами пострадавшие, но и их родственники из более чем 30 регионов России и двух других стран - Беларуси и Конго", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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россия, брянская область, украина, анастасия ракова , владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Украина, Анастасия Ракова , Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию

Ракова: две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две трети пострадавших в теракте в "Крокус сити холл" и члены их семей уже получили компенсацию, Москва выплатила пособия в том числе жителям из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы получили около 450 заявлений и произвели выплаты двум третьих обратившихся. Помощь от Москвы получили не только сами пострадавшие, но и их родственники из более чем 30 регионов России и двух других стран - Беларуси и Конго", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
Украинский военнослужащий рядом с пленным российским военнослужащим - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянская областьУкраинаАнастасия РаковаВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрокусФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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