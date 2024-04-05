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Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе" - РИА Новости, 05.04.2024
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09:13 05.04.2024
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Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"
Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе" - РИА Новости, 05.04.2024
Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"
Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:13
2024-04-05T09:13
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БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "В международный день детской книги... передали региональному филиалу фонда "Защитники Отечества" "Сказки о снежном барсе". 100 экземпляров книги отправил для детей участников специальной военной операции из Республики Алтай сам автор, наш друг и земляк Алексей Лучников. В Москве ожидают отправки еще 200 экземпляров для библиотек новых регионов России", - говорится в сообщении. Максимов отметил, что детские сказки почти всегда повествуют о взаимной поддержке и победе добра над злом. Он заявил об уверенности, что что наша страна обязательно победит.
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общество, республика алтай, москва, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Республика Алтай, Москва, Вооруженные силы РФ

Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"

© МАКСИМОВ | АЛТАЙ/TelegramЖители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе"
Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги Сказки о снежном барсе
© МАКСИМОВ | АЛТАЙ/Telegram
Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе"
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"В международный день детской книги... передали региональному филиалу фонда "Защитники Отечества" "Сказки о снежном барсе". 100 экземпляров книги отправил для детей участников специальной военной операции из Республики Алтай сам автор, наш друг и земляк Алексей Лучников. В Москве ожидают отправки еще 200 экземпляров для библиотек новых регионов России", - говорится в сообщении.
Максимов отметил, что детские сказки почти всегда повествуют о взаимной поддержке и победе добра над злом. Он заявил об уверенности, что что наша страна обязательно победит.
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