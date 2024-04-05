Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"
© МАКСИМОВ | АЛТАЙ/TelegramЖители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе"
Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе"
БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"В международный день детской книги... передали региональному филиалу фонда "Защитники Отечества" "Сказки о снежном барсе". 100 экземпляров книги отправил для детей участников специальной военной операции из Республики Алтай сам автор, наш друг и земляк Алексей Лучников. В Москве ожидают отправки еще 200 экземпляров для библиотек новых регионов России", - говорится в сообщении.
Максимов отметил, что детские сказки почти всегда повествуют о взаимной поддержке и победе добра над злом. Он заявил об уверенности, что что наша страна обязательно победит.
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23 ноября 2023, 16:33