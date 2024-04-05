https://ria.ru/20240405/knigi-1937958864.html

Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"

Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе" - РИА Новости, 05.04.2024

Жители Алтая передали детям участников СВО книги "Сказки о снежном барсе"

Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:13

2024-04-05T09:13

2024-04-05T09:13

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БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Жители Республики Алтай передали детям участников спецоперации книги "Сказки о снежном барсе", - сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "В международный день детской книги... передали региональному филиалу фонда "Защитники Отечества" "Сказки о снежном барсе". 100 экземпляров книги отправил для детей участников специальной военной операции из Республики Алтай сам автор, наш друг и земляк Алексей Лучников. В Москве ожидают отправки еще 200 экземпляров для библиотек новых регионов России", - говорится в сообщении. Максимов отметил, что детские сказки почти всегда повествуют о взаимной поддержке и победе добра над злом. Он заявил об уверенности, что что наша страна обязательно победит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика алтай, москва, вооруженные силы рф