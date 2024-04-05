СМИ: Кисида выступит в конгрессе с речью о неуверенности и усталости США
NHK: Кисида в конгрессе заявит, что США столкнулись с неуверенностью в себе
© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи в конгрессе США заявит о том, что Штаты сталкиваются с неуверенностью в себе и усталостью, поэтому Япония должна разделить с ними бремя ответственности за сохранение мирового порядка, отрывки из речи приводит телеканал NHK.
"Сейчас Америка сталкивается с неуверенностью в себе и усталостью. Америка не должна в одиночку нести бремя защиты мирового порядка от авторитаризма, Япония тоже, как сильное союзное государство США и их глобальный партнер должна вместе (с ними) нести ответственность", - говорится в речи, с которой Кисида выступит 11 апреля.
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В своей речи премьер-министр даст пояснения по угрозам мировому порядку.
"Послевоенный мировой порядок, основанный на свободе и демократии, который был сформирован экономической, дипломатической и военной мощью США, способствует стабильности и процветанию в мире. Он поставлен под угрозу за счет таких авторитарных движений, как нападение России на Украину и военные действия Китая", - говорится в речи.
Также он намерен призвать конгрессменов к взаимодействию на межпартийном уровне: "для того, чтобы Япония могла действовать как партнер, необходимо сотрудничество, выходящее за рамки партий".
Кисида посетит США с государственным визитом в апреле, на 10 апреля намечена его встреча с президентом Джо Байденом, на 11 – его выступление в конгрессе США. Это первое за девять лет выступление японского премьер-министра в конгрессе США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".