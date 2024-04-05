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В Харькове подорвали машину военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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12:55 05.04.2024 (обновлено: 12:56 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kharkov-1938022532.html
В Харькове подорвали машину военнослужащего ВСУ
В Харькове подорвали машину военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
В Харькове подорвали машину военнослужащего ВСУ
Неизвестные в Харькове подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, заложив самодельное взрывное устройство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:56
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неизвестные в Харькове подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, заложив самодельное взрывное устройство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "диверсия", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Вчера вечером в Харькове подорвали автомобиль военнослужащего, заложив под него взрывчатку", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. По словам собеседника в правоохранительных органах, взрыв произошел возле станции техобслуживания, взрывной волной задело еще восемь автомобилей. "Сейчас следователи устанавливают, кто заложил самодельное взрывное устройство. Также решается вопрос по открытию уголовного дела по статье 113 уголовного кодекса - "Диверсия". Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы", - приводит слова собеседника издание. Власти эту информацию пока не прокомментировали.
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харьков, вооруженные силы украины, в мире, украина
Харьков, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В Харькове подорвали машину военнослужащего ВСУ

В Харькове подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ самодельной взрывчаткой

© Фото : Страна.ua Взорванный автомобиль в Харькове
Взорванный автомобиль в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Страна.ua
Взорванный автомобиль в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неизвестные в Харькове подорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, заложив самодельное взрывное устройство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "диверсия", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Вчера вечером в Харькове подорвали автомобиль военнослужащего, заложив под него взрывчатку", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
По словам собеседника в правоохранительных органах, взрыв произошел возле станции техобслуживания, взрывной волной задело еще восемь автомобилей.
"Сейчас следователи устанавливают, кто заложил самодельное взрывное устройство. Также решается вопрос по открытию уголовного дела по статье 113 уголовного кодекса - "Диверсия". Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы", - приводит слова собеседника издание.
Власти эту информацию пока не прокомментировали.
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