В Харькове приостановили работу метро
В Харькове приостановили работу метро из-за ситуации в энергосистеме
© РИА Новости / В. Павлов | Перейти в медиабанкЦентральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В городе Харькове утром в пятницу метрополитен приостановил работу, сообщило коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" в Telegram-канале.
В сообщении компании к пассажирам говорится, что "временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно".
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Как подтвердили агентству "Укринформ" в пресс-службе предприятия, остановка связана с ситуацией в энергосистеме.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.