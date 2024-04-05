https://ria.ru/20240405/kharkov-1937954966.html

В Харькове приостановили работу метро

В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 05.04.2024

В Харькове приостановили работу метро

В городе Харькове утром в пятницу метрополитен приостановил работу, сообщило коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:51

2024-04-05T08:51

2024-04-05T09:08

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В городе Харькове утром в пятницу метрополитен приостановил работу, сообщило коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" в Telegram-канале. В сообщении компании к пассажирам говорится, что "временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно". Как подтвердили агентству "Укринформ" в пресс-службе предприятия, остановка связана с ситуацией в энергосистеме. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

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