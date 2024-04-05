https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html

Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum

Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum - РИА Новости, 05.04.2024

Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum

Более 80 стран подтвердили участие в международном экономическом форуме KazanForum, который пройдёт в Казани 14-19 мая, сообщает оргкомитет. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:59

2024-04-05T10:59

2024-04-05T10:59

республика татарстан

россия

казань

малайзия

рустам минниханов

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 5 апр – РИА Новости. Более 80 стран подтвердили участие в международном экономическом форуме KazanForum, который пройдёт в Казани 14-19 мая, сообщает оргкомитет. "Участие в KazanForum, который пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая, подтвердили представители более 80 стран, в том числе ОАЭ, Королевства Бахрейн, Малайзии, Турецкой Республики, Исламской Республики Иран, Ливии, а также других, входящих в Организацию исламского сотрудничества, стран", - говорится в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что на форуме ожидают не только зарубежных гостей, но и участников из различных регионов России. "На сегодняшний день заявлены уже более 80 стран. Это означает, что к Казани высокий интерес, как к площадке, где можно выстроить эффективные международные связи", - подчеркнул он. В рамках KazanForum планируется проведение заседаний межправительственных комиссий России и Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Палестины, Узбекистана и Таджикистана. Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240214/raisi-1927423121.html

https://ria.ru/20240305/ravenstvo-1931289917.html

россия

казань

малайзия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, малайзия, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества