https://ria.ru/20240405/izrail-1938092484.html

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 05.04.2024

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередную серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу армейская... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:54

2024-04-05T16:54

2024-04-05T16:54

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередную серию ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в пятницу армейская пресс-служба. "Некоторое время назад истребители ВВС нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе Зибкин, а также по военным объектам "Хезболлах" в районах Айта аш-Шааб и Ярин на юге Ливана, где действовали террористы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, ранее в пятницу израильские силы нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах" в районе Шебаа на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, в мире