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Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров - РИА Новости, 05.04.2024
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14:26 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/izrail-1938049802.html
Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров
Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров - РИА Новости, 05.04.2024
Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров
Израильские военные завершили расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате ошибочного удара израильских сил, по итогам... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:26
2024-04-05T14:26
в мире
польша
австралия
великобритания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские военные завершили расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате ошибочного удара израильских сил, по итогам проверки командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение уволить старших офицеров, ответственных за приказ открыть огонь по неверно идентифицированной цели, сообщила армейская пресс-служба в пятницу. Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО. "Результаты расследования свидетельствуют о том, что инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что целью являются вооруженные боевики (палестинского радикального движения) ХАМАС, а не сотрудники "Всемирной центральной кухни". Удар по гуманитарным машинам является серьезной ошибкой, вызванной серьезным провалом в результате ошибочной идентификации, ошибками в принятии решений и нанесении удара вопреки стандартным оперативным процедурам", - говорится в сообщении. По итогам расследования начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви принял решение уволить со своих должностей командира бригады огневой поддержки в звании майора и начальника штаба бригады в звании полковника. Кроме того, официальные выговоры были объявлены командиру бригады и командиру 162-й дивизии, а также командиру Южного командования ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html
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в мире, польша, австралия, великобритания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль
В мире, Польша, Австралия, Великобритания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль
Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров

В Израиле уволят офицеров, ответственных за удар по волонтерам в секторе Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские военные завершили расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате ошибочного удара израильских сил, по итогам проверки командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение уволить старших офицеров, ответственных за приказ открыть огонь по неверно идентифицированной цели, сообщила армейская пресс-служба в пятницу.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
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"Результаты расследования свидетельствуют о том, что инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что целью являются вооруженные боевики (палестинского радикального движения) ХАМАС, а не сотрудники "Всемирной центральной кухни". Удар по гуманитарным машинам является серьезной ошибкой, вызванной серьезным провалом в результате ошибочной идентификации, ошибками в принятии решений и нанесении удара вопреки стандартным оперативным процедурам", - говорится в сообщении.
По итогам расследования начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви принял решение уволить со своих должностей командира бригады огневой поддержки в звании майора и начальника штаба бригады в звании полковника. Кроме того, официальные выговоры были объявлены командиру бригады и командиру 162-й дивизии, а также командиру Южного командования ЦАХАЛ.
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В миреПольшаАвстралияВеликобританияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраиль
 
 
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