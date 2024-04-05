Израильские военные завершили расследование гибели волонтеров
В Израиле уволят офицеров, ответственных за удар по волонтерам в секторе Газа
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Израильские военные завершили расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате ошибочного удара израильских сил, по итогам проверки командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняло решение уволить старших офицеров, ответственных за приказ открыть огонь по неверно идентифицированной цели, сообщила армейская пресс-служба в пятницу.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
"Результаты расследования свидетельствуют о том, что инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что целью являются вооруженные боевики (палестинского радикального движения) ХАМАС, а не сотрудники "Всемирной центральной кухни". Удар по гуманитарным машинам является серьезной ошибкой, вызванной серьезным провалом в результате ошибочной идентификации, ошибками в принятии решений и нанесении удара вопреки стандартным оперативным процедурам", - говорится в сообщении.
По итогам расследования начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви принял решение уволить со своих должностей командира бригады огневой поддержки в звании майора и начальника штаба бригады в звании полковника. Кроме того, официальные выговоры были объявлены командиру бригады и командиру 162-й дивизии, а также командиру Южного командования ЦАХАЛ.