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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек
Суд по ходатайству следователей СК России заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:22
2024-04-05T20:22
2024-04-05T20:22
происшествия
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд по ходатайству следователей СК России заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения". "Сегодня по ходатайству столичных следователей СК России обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух малолетних девочек