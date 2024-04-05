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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 05.04.2024
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20:22 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/iznasilovanie-1938138886.html
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек
Суд по ходатайству следователей СК России заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:22
2024-04-05T20:22
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд по ходатайству следователей СК России заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ. По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения". "Сегодня по ходатайству столичных следователей СК России обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух девочек

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух малолетних девочек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд по ходатайству следователей СК России заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что надругался над двумя девочками в надземном пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичный главк СК РФ.
По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения".
"Сегодня по ходатайству столичных следователей СК России обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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