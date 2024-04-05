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Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года - РИА Новости, 05.04.2024
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16:39 05.04.2024 (обновлено: 17:12 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/it-proekt-1938083978.html
Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года
Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года - РИА Новости, 05.04.2024
Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года
erid: 4CQwVszH9pWwor1ext1 РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:39
2024-04-05T17:12
пресс-релизы
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erid: 4CQwVszH9pWwor1ext1 МОСКВА, 5 апр – пресс-служба BIA-Technologies. Компания стала лауреатом награды Digital Awards, которая ежегодно вручается экспертным советом делового издания "РБК Петербург". Инструмент для оперативной комплектации рабочих смен и управления плановой нагрузкой сотрудников "БИА. УдобнаяСмена" (18+) стал финалистом проекта и был отмечен в номинации "Производство / Транспорт и логистика". Он ориентирован на организации с высокой взаимозаменяемостью персонала и непостоянным объемом работ: логистические и торговые компании с большими складами, розничные сети, колл-центры, курьерские службы и другие предприятия. "При создании "БИА. УдобнаяСмена" мы уделяем особое внимание простоте интерфейса и удобству использования. Протестировав сервис на складе одного из крупнейших логистических операторов страны, было отмечено, что в 20 раз снизились трудозатраты на подбор сотрудников и на 24% уменьшилась стоимость работ за счет выбора подходящих исполнителей с учетом их ставки. Присуждение награды Digital Awards РБК Петербург — важное для нас признание. Хочу поблагодарить организаторов проекта за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия – они помогают раскрыть потенциал российских ИТ-компаний и дают ориентиры для выбора инновационных решений из всего многообразия на рынке", – заявил генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев. Digital Awards РБК Петербург — это проект-исследование для выявления и популяризации передовых продуктов и проектов в области цифровых технологий (телекоммуникации, ИТ и кибербезопасность) с обоснованной эффективностью, созданных петербургскими компаниями или реализованных на территории региона. Жюри оценивают такие критерии, как инновационность, уникальность, эффективность для бизнеса, а также потенциал для масштабирования. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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erid: 4CQwVszH9pWwor1ext1
МОСКВА, 5 апр – пресс-служба BIA-Technologies. Компания стала лауреатом награды Digital Awards, которая ежегодно вручается экспертным советом делового издания "РБК Петербург".
Инструмент для оперативной комплектации рабочих смен и управления плановой нагрузкой сотрудников "БИА. УдобнаяСмена" (18+) стал финалистом проекта и был отмечен в номинации "Производство / Транспорт и логистика". Он ориентирован на организации с высокой взаимозаменяемостью персонала и непостоянным объемом работ: логистические и торговые компании с большими складами, розничные сети, колл-центры, курьерские службы и другие предприятия.
"При создании "БИА. УдобнаяСмена" мы уделяем особое внимание простоте интерфейса и удобству использования. Протестировав сервис на складе одного из крупнейших логистических операторов страны, было отмечено, что в 20 раз снизились трудозатраты на подбор сотрудников и на 24% уменьшилась стоимость работ за счет выбора подходящих исполнителей с учетом их ставки. Присуждение награды Digital Awards РБК Петербург — важное для нас признание. Хочу поблагодарить организаторов проекта за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия – они помогают раскрыть потенциал российских ИТ-компаний и дают ориентиры для выбора инновационных решений из всего многообразия на рынке", – заявил генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев.
Digital Awards РБК Петербург — это проект-исследование для выявления и популяризации передовых продуктов и проектов в области цифровых технологий (телекоммуникации, ИТ и кибербезопасность) с обоснованной эффективностью, созданных петербургскими компаниями или реализованных на территории региона. Жюри оценивают такие критерии, как инновационность, уникальность, эффективность для бизнеса, а также потенциал для масштабирования.
Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
 
Пресс-релизы
 
 
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