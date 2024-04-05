https://ria.ru/20240405/it-proekt-1938083978.html

Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года

Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года - РИА Новости, 05.04.2024

Сервис "БИА. УдобнаяСмена" вошел в число лучших ИТ-проектов 2023 года

erid: 4CQwVszH9pWwor1ext1 РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:39

2024-04-05T16:39

2024-04-05T17:12

пресс-релизы

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erid: 4CQwVszH9pWwor1ext1 МОСКВА, 5 апр – пресс-служба BIA-Technologies. Компания стала лауреатом награды Digital Awards, которая ежегодно вручается экспертным советом делового издания "РБК Петербург". Инструмент для оперативной комплектации рабочих смен и управления плановой нагрузкой сотрудников "БИА. УдобнаяСмена" (18+) стал финалистом проекта и был отмечен в номинации "Производство / Транспорт и логистика". Он ориентирован на организации с высокой взаимозаменяемостью персонала и непостоянным объемом работ: логистические и торговые компании с большими складами, розничные сети, колл-центры, курьерские службы и другие предприятия. "При создании "БИА. УдобнаяСмена" мы уделяем особое внимание простоте интерфейса и удобству использования. Протестировав сервис на складе одного из крупнейших логистических операторов страны, было отмечено, что в 20 раз снизились трудозатраты на подбор сотрудников и на 24% уменьшилась стоимость работ за счет выбора подходящих исполнителей с учетом их ставки. Присуждение награды Digital Awards РБК Петербург — важное для нас признание. Хочу поблагодарить организаторов проекта за такую инициативу. Сейчас особенно важно проводить подобные мероприятия – они помогают раскрыть потенциал российских ИТ-компаний и дают ориентиры для выбора инновационных решений из всего многообразия на рынке", – заявил генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев. Digital Awards РБК Петербург — это проект-исследование для выявления и популяризации передовых продуктов и проектов в области цифровых технологий (телекоммуникации, ИТ и кибербезопасность) с обоснованной эффективностью, созданных петербургскими компаниями или реализованных на территории региона. Жюри оценивают такие критерии, как инновационность, уникальность, эффективность для бизнеса, а также потенциал для масштабирования. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы