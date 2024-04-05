https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html
В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов
В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов - РИА Новости, 05.04.2024
В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов
В Иркутской области запускают в работу пять новых национальных проектов "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная активная... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:52
2024-04-05T11:52
2024-04-05T11:52
иркутская область
россия
иркутская область
байкальск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Иркутской области запускают в работу пять новых национальных проектов "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства региона. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Он обозначил значимость вопросов исполнения указов и поручений главы государства, достижения целей национальных проектов. "Все поручения президента России, озвученные в послании Федеральному собранию РФ, взяты на контроль и готовятся к исполнению. Это, в том числе, запуск пяти новых национальных проектов – "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Игорь Кобзев также рассказал полпреду президента РФ о планах по реализации на территории региона проекта "Волшебный Байкал" в рамках всероссийского "Пять морей и озеро Байкал". Со стороны Иркутской области в проект входят две локации - город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в районе архитектурно-этнографического музея "Тальцы". Планируется создать обширный номерной фонд и обеспечить круглогодичную работу курорта, что будет способствовать росту турпотока. Особое внимание при реализации проекта будет уделено вопросам экологии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, байкальск, игорь кобзев
Иркутская область, Россия, Иркутская область, Байкальск, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Иркутской области запускают в работу пять новых национальных проектов "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства региона.
Полномочный представитель президента РФ
в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым
. Он обозначил значимость вопросов исполнения указов и поручений главы государства, достижения целей национальных проектов.
"Все поручения президента России, озвученные в послании Федеральному собранию РФ, взяты на контроль и готовятся к исполнению. Это, в том числе, запуск пяти новых национальных проектов – "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Игорь Кобзев также рассказал полпреду президента РФ о планах по реализации на территории региона проекта "Волшебный Байкал" в рамках всероссийского "Пять морей и озеро Байкал". Со стороны Иркутской области в проект входят две локации - город Байкальск
с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в районе архитектурно-этнографического музея "Тальцы". Планируется создать обширный номерной фонд и обеспечить круглогодичную работу курорта, что будет способствовать росту турпотока. Особое внимание при реализации проекта будет уделено вопросам экологии.