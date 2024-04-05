https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов

В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов - РИА Новости, 05.04.2024

В Иркутской области идет подготовка к запуску пяти новых нацпроектов

В Иркутской области запускают в работу пять новых национальных проектов "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная активная... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:52

2024-04-05T11:52

2024-04-05T11:52

иркутская область

россия

иркутская область

байкальск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. В Иркутской области запускают в работу пять новых национальных проектов "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства региона. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Он обозначил значимость вопросов исполнения указов и поручений главы государства, достижения целей национальных проектов. "Все поручения президента России, озвученные в послании Федеральному собранию РФ, взяты на контроль и готовятся к исполнению. Это, в том числе, запуск пяти новых национальных проектов – "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Игорь Кобзев также рассказал полпреду президента РФ о планах по реализации на территории региона проекта "Волшебный Байкал" в рамках всероссийского "Пять морей и озеро Байкал". Со стороны Иркутской области в проект входят две локации - город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в районе архитектурно-этнографического музея "Тальцы". Планируется создать обширный номерной фонд и обеспечить круглогодичную работу курорта, что будет способствовать росту турпотока. Особое внимание при реализации проекта будет уделено вопросам экологии.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иркутская область, байкальск, игорь кобзев