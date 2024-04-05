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Западу не удастся вбить клин между суннитами и шиитами, заявил посол Ирана - РИА Новости, 05.04.2024
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15:00 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/iran-1938062744.html
Западу не удастся вбить клин между суннитами и шиитами, заявил посол Ирана
Западу не удастся вбить клин между суннитами и шиитами, заявил посол Ирана - РИА Новости, 05.04.2024
Западу не удастся вбить клин между суннитами и шиитами, заявил посол Ирана
Западноевропейским странам при всем старании и их активности не удастся рассорить, вбить клин и посеять семена ненависти среди приверженцев двух течений ислама... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:00
2024-04-05T15:00
палестина
иран
москва
казем джалали
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Западноевропейским странам при всем старании и их активности не удастся рассорить, вбить клин и посеять семена ненависти среди приверженцев двух течений ислама – шиитами и суннитами, сообщил РИА Новости в пятницу посол Исламской Республики Иран (ИРИ) Казем Джалали. "Западные силы искусственно ставят в укор шиитам то, что делают сунниты, а суннитов упрекают шиитами, а потом раздувают из этого что-то фантастически небывалое. Эти силы стараются вбить клин между нами. Это искусственно созданная западными странами инициатива – рассорить приверженцев двух основных течений ислама. Хочу сказать, что мусульмане сами разберутся между собой, мы все братья. Нам не нужны подсказки со стороны, не нужно сеять на нашем поле семена раздора. Небольшие разногласия, споры - они вообще всегда были. Это жизнь", - рассказал агентству в пятницу Казем Джалали в соборной мечети Москвы, где проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием послов Ирана, Палестины, Египта, Турции и других стран. По словам посла Ирана, сегодня как никогда важно развивать конфессиональный диалог между странами. "В международных отношениях помимо политических, экономических и культурных связей религиозная тема, как способ налаживания и укрепления доверия между народами, не снимается с повестки дня. Религиозная тематика имеет особо важное значение", - заключил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.
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палестина, иран, москва, казем джалали
Палестина, Иран, Москва, Казем Джалали
Западу не удастся вбить клин между суннитами и шиитами, заявил посол Ирана

Посол Ирана: странам Запада не удастся вбить клин между приверженцами ислама

© Pixabay / Javad_esmaeili Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран
Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Pixabay / Javad_esmaeili
Мечеть Ага Бозорг в городе Кашан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Западноевропейским странам при всем старании и их активности не удастся рассорить, вбить клин и посеять семена ненависти среди приверженцев двух течений ислама – шиитами и суннитами, сообщил РИА Новости в пятницу посол Исламской Республики Иран (ИРИ) Казем Джалали.
«
"Западные силы искусственно ставят в укор шиитам то, что делают сунниты, а суннитов упрекают шиитами, а потом раздувают из этого что-то фантастически небывалое. Эти силы стараются вбить клин между нами. Это искусственно созданная западными странами инициатива – рассорить приверженцев двух основных течений ислама. Хочу сказать, что мусульмане сами разберутся между собой, мы все братья. Нам не нужны подсказки со стороны, не нужно сеять на нашем поле семена раздора. Небольшие разногласия, споры - они вообще всегда были. Это жизнь", - рассказал агентству в пятницу Казем Джалали в соборной мечети Москвы, где проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием послов Ирана, Палестины, Египта, Турции и других стран.
По словам посла Ирана, сегодня как никогда важно развивать конфессиональный диалог между странами.
"В международных отношениях помимо политических, экономических и культурных связей религиозная тема, как способ налаживания и укрепления доверия между народами, не снимается с повестки дня. Религиозная тематика имеет особо важное значение", - заключил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.
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