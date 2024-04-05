Рейтинг@Mail.ru
Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/iran-1938055347.html
Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ
Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ
Тегеран тщательно продумает ответные меры после израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:40
2024-04-05T14:40
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Тегеран тщательно продумает ответные меры после израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников и аналитиков. "При всей своей жесткой риторике он (Иран), вероятно, тщательно продумает любой ответ... Страна все еще старается избежать втягивания в дорогостоящую войну", - пишет издание. Как сообщил Washington Post один высокопоставленный чиновник из служб безопасности Израиля, он не ожидает, что Иран "слишком остро отреагирует" на удар в Дамаске, поскольку, по его словам, это не первая подобная атака, проведенная Израилем в Сирии против Ирана и якобы поддерживаемых им группировок. По словам источников газеты, среди которых израильские, американские и западные чиновники, они ожидали, что Иран в ответ ударит по израильским целям с применением дронов или ракет. При этом, по их мнению, этот удар был бы четко выверенным, чтобы не спровоцировать еще более крупный ответ от Израиля. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
https://ria.ru/20240405/obekt-1937937023.html
иран
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ

WP: Иран продумает ответные меры после удара по консульству в Дамаске

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Тегеран тщательно продумает ответные меры после израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников и аналитиков.
"При всей своей жесткой риторике он (Иран), вероятно, тщательно продумает любой ответ... Страна все еще старается избежать втягивания в дорогостоящую войну", - пишет издание.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
2 апреля, 11:37
Как сообщил Washington Post один высокопоставленный чиновник из служб безопасности Израиля, он не ожидает, что Иран "слишком остро отреагирует" на удар в Дамаске, поскольку, по его словам, это не первая подобная атака, проведенная Израилем в Сирии против Ирана и якобы поддерживаемых им группировок.
По словам источников газеты, среди которых израильские, американские и западные чиновники, они ожидали, что Иран в ответ ударит по израильским целям с применением дронов или ракет. При этом, по их мнению, этот удар был бы четко выверенным, чтобы не спровоцировать еще более крупный ответ от Израиля.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ
Вчера, 02:25
 
В миреИранИзраильДамаск (город)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала