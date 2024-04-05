https://ria.ru/20240405/iran-1938055347.html

Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ

Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Иран тщательно продумывает ответ на атаку в Дамаске, пишут СМИ

Тегеран тщательно продумает ответные меры после израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:40

2024-04-05T14:40

2024-04-05T14:40

в мире

иран

израиль

дамаск (город)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Тегеран тщательно продумает ответные меры после израильского удара по консульству Ирана в Дамаске, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников и аналитиков. "При всей своей жесткой риторике он (Иран), вероятно, тщательно продумает любой ответ... Страна все еще старается избежать втягивания в дорогостоящую войну", - пишет издание. Как сообщил Washington Post один высокопоставленный чиновник из служб безопасности Израиля, он не ожидает, что Иран "слишком остро отреагирует" на удар в Дамаске, поскольку, по его словам, это не первая подобная атака, проведенная Израилем в Сирии против Ирана и якобы поддерживаемых им группировок. По словам источников газеты, среди которых израильские, американские и западные чиновники, они ожидали, что Иран в ответ ударит по израильским целям с применением дронов или ракет. При этом, по их мнению, этот удар был бы четко выверенным, чтобы не спровоцировать еще более крупный ответ от Израиля. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

https://ria.ru/20240405/obekt-1937937023.html

иран

израиль

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, дамаск (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году