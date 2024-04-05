https://ria.ru/20240405/gruziya-1938052169.html

В США выразили обеспокоенность из-за законопроекта об иноагентах в Грузии

В США выразили обеспокоенность из-за законопроекта об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 05.04.2024

В США выразили обеспокоенность из-за законопроекта об иноагентах в Грузии

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иноагентах РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:31

2024-04-05T14:31

2024-04-05T14:31

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ТБИЛИСИ, 5 апр – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность в связи с повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иноагентах и считает, что это собьет страну с европейского пути. Ранее правящая партия "Грузинская мета" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. "Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, представленный в парламент Грузии, собьет Грузию с европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии. Мы призываем правительство Грузии следовать стремлениям Евросоюза", - публикует заявление Миллера посольство США в Тбилиси на своей странице в соцсети. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.

https://ria.ru/20240403/gruziya-1937572428.html

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