https://ria.ru/20240405/gaza-1938092032.html
Генсек ООН назвал войну в Газе самым смертоносным из конфликтов
Генсек ООН назвал войну в Газе самым смертоносным из конфликтов - РИА Новости, 05.04.2024
Генсек ООН назвал войну в Газе самым смертоносным из конфликтов
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в секторе Газа – это самый смертоносный из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:53
2024-04-05T16:53
2024-04-05T16:53
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в секторе Газа – это самый смертоносный из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников. "По своей скорости, масштабам и бесчеловечной свирепости война в Газе является самым смертоносным из конфликтов – для мирных жителей, для сотрудников гуманитарных организаций, журналистов, работников здравоохранения и для наших собственных коллег", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, около 196 сотрудников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, были убиты. Как указал генсек, подавляющее большинство из них работало в БАПОР, остальные - из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программы, а также гуманитарные работники из организации "Врачи без границ", Красного Полумесяца. "И только несколько дней назад (погибли сотрудники – ред.) "World Central Kitchen", - добавил он. "Информационная война усугубила рану, скрывая факты и перекладывая вину. Отказ во въезде в Газу международным журналистам способствует распространению дезинформации и ложных утверждений", - подчеркнул Гутерреш. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231025/khamas-1905199273.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Генсек ООН назвал войну в Газе самым смертоносным из конфликтов
Гутерреш назвал войну в Газе самым смертоносным из конфликтов для мирных жителей
ООН, 5 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в секторе Газа – это самый смертоносный из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников.
"По своей скорости, масштабам и бесчеловечной свирепости война в Газе является самым смертоносным из конфликтов – для мирных жителей, для сотрудников гуманитарных организаций, журналистов, работников здравоохранения и для наших собственных коллег", - сказал Гутерреш журналистам.
По его словам, около 196 сотрудников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, были убиты.
Как указал генсек, подавляющее большинство из них работало в БАПОР
, остальные - из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программы, а также гуманитарные работники из организации "Врачи без границ", Красного Полумесяца
. "И только несколько дней назад (погибли сотрудники – ред.) "World Central Kitchen", - добавил он.
"Информационная война усугубила рану, скрывая факты и перекладывая вину. Отказ во въезде в Газу международным журналистам способствует распространению дезинформации и ложных утверждений", - подчеркнул Гутерреш.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.