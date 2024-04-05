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Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем - РИА Новости, 05.04.2024
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16:50 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/gaza-1938091116.html
Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем
Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем - РИА Новости, 05.04.2024
Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что обеспокоен сообщениями о применении военными Израиля искусственного интеллекта для определения целей в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:50
2024-04-05T16:50
в мире
израиль
восточный иерусалим
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что обеспокоен сообщениями о применении военными Израиля искусственного интеллекта для определения целей в секторе Газа – это ведет к большим потерям среди мирного населения. "Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселенных жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения", - сказал Гутерреш. По его словам, даже малая толика решений вопросов жизни и смерти не должна предоставляться "холодному расчету алгоритмов". "В течение многих лет я предупреждал об опасности использования искусственного интеллекта в качестве оружия, а также снижения роли человека", - отметил генсек. По его мнению, искусственный интеллект должен использоваться как "сила добра, приносящая пользу всему миру", а не способствовать ведению войны на индустриальном уровне "с размытием ответственности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240405/gaza-1938089568.html
https://ria.ru/20240405/gaza-1938015354.html
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израиль
восточный иерусалим
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, восточный иерусалим, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем

Генсека ООН обеспокоили сообщения о применении ИИ Израилем для определения целей

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам, что обеспокоен сообщениями о применении военными Израиля искусственного интеллекта для определения целей в секторе Газа – это ведет к большим потерям среди мирного населения.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселенных жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения", - сказал Гутерреш.
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Вчера, 16:45
По его словам, даже малая толика решений вопросов жизни и смерти не должна предоставляться "холодному расчету алгоритмов".
"В течение многих лет я предупреждал об опасности использования искусственного интеллекта в качестве оружия, а также снижения роли человека", - отметил генсек.
По его мнению, искусственный интеллект должен использоваться как "сила добра, приносящая пользу всему миру", а не способствовать ведению войны на индустриальном уровне "с размытием ответственности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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