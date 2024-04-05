https://ria.ru/20240405/gaza-1938089568.html

Более половины жителей сектора Газа страдают от голода, заявил генсек ООН

Более половины жителей сектора Газа страдают от голода, заявил генсек ООН - РИА Новости, 05.04.2024

Более половины жителей сектора Газа страдают от голода, заявил генсек ООН

Более половины населения сектора Газа, а это более миллиона человек, страдают от катастрофического голода, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:45

2024-04-05T16:45

2024-04-05T16:45

в мире

израиль

восточный иерусалим

антониу гутерреш

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Более половины населения сектора Газа, а это более миллиона человек, страдают от катастрофического голода, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. "Более половины населения (более миллиона человек) страдают от катастрофического голода. Сегодня дети в секторе Газа умирают из-за нехватки еды и воды. Это уму непостижимо, и этого вполне можно избежать. Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа", - сказал Гутерреш. Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев "израильская военная кампания принесла беспощадную смерть и разрушения палестинцам в секторе Газа". "По сообщениям, более 32 тысяч человек были убиты и более 75 тысяч получили ранения, подавляющее большинство из них – женщины и дети", - подчеркнул он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240405/gaza-1938028858.html

https://ria.ru/20240405/gaza-1938015354.html

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восточный иерусалим

палестина

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в мире, израиль, восточный иерусалим, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа