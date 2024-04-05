https://ria.ru/20240405/gaza-1938083277.html

Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе

Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе - РИА Новости, 05.04.2024

Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе

Германия отвергает обвинения Никарагуа в нарушении международного права и "поощрении геноцида" в Газе в связи с поставками оружия Израилю, заявил официальный... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:24

2024-04-05T16:24

2024-04-05T16:25

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БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Германия отвергает обвинения Никарагуа в нарушении международного права и "поощрении геноцида" в Газе в связи с поставками оружия Израилю, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в преддверии суда по соответствующему иску в Международном суде ООН Ранее большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) приняли резолюцию, призывающую положить конец продаже оружия и товаров двойного назначения Израилю, следует из результатов голосовании. Международный суд ООН 8 и 9 апреля рассмотрит также поданный Никарагуа иск, в котором Германии вменяется "поощрение геноцида" в Газе ввиду политической, финансовой и военной поддержки Германией Израиля. "Позвольте мне прямо сейчас заявить, что мы отвергаем обвинения Никарагуа. Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно объясним это в международном суде", - заявил Фишер. Он назвал инсинуацией утверждения о том, что поставляемое Германией оружие применяется Израилем в нарушение международного права и прав человека, как указано в принятой СПЧ ООН резолюции.

https://ria.ru/20240121/mid-1922585672.html

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в мире, германия, израиль, никарагуа, оон