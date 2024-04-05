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Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе
Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе - РИА Новости, 05.04.2024
Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе
Германия отвергает обвинения Никарагуа в нарушении международного права и "поощрении геноцида" в Газе в связи с поставками оружия Израилю, заявил официальный... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:24
2024-04-05T16:24
2024-04-05T16:25
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БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Германия отвергает обвинения Никарагуа в нарушении международного права и "поощрении геноцида" в Газе в связи с поставками оружия Израилю, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в преддверии суда по соответствующему иску в Международном суде ООН Ранее большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) приняли резолюцию, призывающую положить конец продаже оружия и товаров двойного назначения Израилю, следует из результатов голосовании. Международный суд ООН 8 и 9 апреля рассмотрит также поданный Никарагуа иск, в котором Германии вменяется "поощрение геноцида" в Газе ввиду политической, финансовой и военной поддержки Германией Израиля. "Позвольте мне прямо сейчас заявить, что мы отвергаем обвинения Никарагуа. Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно объясним это в международном суде", - заявил Фишер. Он назвал инсинуацией утверждения о том, что поставляемое Германией оружие применяется Израилем в нарушение международного права и прав человека, как указано в принятой СПЧ ООН резолюции.
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в мире, германия, израиль, никарагуа, оон
В мире, Германия, Израиль, Никарагуа, ООН
Германия отвергла обвинения Никарагуа в поощрении геноцида в Газе
Германия отвергла обвинения в поощрении геноцида из-за поставок оружия Израилю
БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Германия отвергает обвинения Никарагуа в нарушении международного права и "поощрении геноцида" в Газе в связи с поставками оружия Израилю, заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер в преддверии суда по соответствующему иску в Международном суде ООН
Ранее большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) приняли резолюцию, призывающую положить конец продаже оружия и товаров двойного назначения Израилю, следует из результатов голосовании. Международный суд ООН 8 и 9 апреля рассмотрит также поданный Никарагуа иск, в котором Германии вменяется "поощрение геноцида" в Газе ввиду политической, финансовой и военной поддержки Германией Израиля.
«
"Позвольте мне прямо сейчас заявить, что мы отвергаем обвинения Никарагуа. Германия не нарушила ни конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно объясним это в международном суде", - заявил Фишер.
Он назвал инсинуацией утверждения о том, что поставляемое Германией оружие применяется Израилем в нарушение международного права и прав человека, как указано в принятой СПЧ ООН резолюции.