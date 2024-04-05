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Израильские бомбардировки Газы навсегда изменили анклав, заявили в ООН - РИА Новости, 05.04.2024
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13:14 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/gaza-1938028858.html
Израильские бомбардировки Газы навсегда изменили анклав, заявили в ООН
Израильские бомбардировки Газы навсегда изменили анклав, заявили в ООН - РИА Новости, 05.04.2024
Израильские бомбардировки Газы навсегда изменили анклав, заявили в ООН
Израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик анклава, исчезли целые кварталы, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:14
2024-04-05T13:14
в мире
израиль
женева (город)
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик анклава, исчезли целые кварталы, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс. "Огромные районы Газы подверглись бомбардировкам и канули в лету. Сектор Газа изменился навсегда", - сказал он. В марте в отчете Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ) говорилось, что более трети всех зданий в секторе Газа, или около 88,9 тысячи, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в анклаве. По данным УВКПЧ ООН, более 7 тысяч палестинцев, предположительно, погибли под руинами зданий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240405/gaza-1938015354.html
https://ria.ru/20240405/izrail-1937947032.html
израиль
женева (город)
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, женева (город), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Женева (город), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Израильские бомбардировки Газы навсегда изменили анклав, заявили в ООН

УВКПЧ ООН: бомбардировки в Газе навсегда изменили анклав, исчезли целые кварталы

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Израильские бомбардировки сектора Газа навсегда изменили облик анклава, исчезли целые кварталы, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс.
"Огромные районы Газы подверглись бомбардировкам и канули в лету. Сектор Газа изменился навсегда", - сказал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Вчера, 19:55
В марте в отчете Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ) говорилось, что более трети всех зданий в секторе Газа, или около 88,9 тысячи, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в анклаве. По данным УВКПЧ ООН, более 7 тысяч палестинцев, предположительно, погибли под руинами зданий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Вчера, 12:31
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЖенева (город)ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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