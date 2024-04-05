https://ria.ru/20240405/gaza-1938015354.html

В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа

В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024

В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа

Более семи тысяч палестинцев предположительно погибли под руинами зданий в Газе в дополнение к уже объявленным 33 тысячам погибших, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:31

2024-04-05T12:31

2024-04-05T12:31

в мире

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Более семи тысяч палестинцев предположительно погибли под руинами зданий в Газе в дополнение к уже объявленным 33 тысячам погибших, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс. "Приближаясь к шестимесячным военным действиям, мы с глубокой печалью и возмущением размышляем о разрушениях и числе погибших в Израиле и Газе. Более 33 тысяч палестинцев, в основном женщин и детей, погибли, более 75 тысяч получили ранения и по меньшей мере 7 тысяч предположительно погибли под завалами", - сказал он.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа