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В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа
В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024
В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа
Более семи тысяч палестинцев предположительно погибли под руинами зданий в Газе в дополнение к уже объявленным 33 тысячам погибших, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:31
2024-04-05T12:31
2024-04-05T12:31
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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Более семи тысяч палестинцев предположительно погибли под руинами зданий в Газе в дополнение к уже объявленным 33 тысячам погибших, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс. "Приближаясь к шестимесячным военным действиям, мы с глубокой печалью и возмущением размышляем о разрушениях и числе погибших в Израиле и Газе. Более 33 тысяч палестинцев, в основном женщин и детей, погибли, более 75 тысяч получили ранения и по меньшей мере 7 тысяч предположительно погибли под завалами", - сказал он.
https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа
УВКПЧ: более 7 тысяч палестинцев могли погибнуть под руинами зданий в Газе