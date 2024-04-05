США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа
Блинкен: США хотят увидеть независимое расследование гибели волонтеров в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Чрезвычайно важно, чтобы мы увидели независимое, тщательное и полностью обнародованное расследование гибели команды "Всемирной центральной кухни", - заявил Блинкен в ходе мероприятия в Брюсселе.
Блинкен добавил, что обязанность Израиля - максимально увеличить защиту мирных жителей, сделать это своим приоритетом.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.