https://ria.ru/20240405/gaza-1938001296.html

США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа

США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024

США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа

США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:45

2024-04-05T11:45

2024-04-05T12:09

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энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Чрезвычайно важно, чтобы мы увидели независимое, тщательное и полностью обнародованное расследование гибели команды "Всемирной центральной кухни", - заявил Блинкен в ходе мероприятия в Брюсселе. Блинкен добавил, что обязанность Израиля - максимально увеличить защиту мирных жителей, сделать это своим приоритетом.Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, брюссель, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году