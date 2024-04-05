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США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024
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11:45 05.04.2024 (обновлено: 12:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/gaza-1938001296.html
США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа
США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа - РИА Новости, 05.04.2024
США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа
США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:45
2024-04-05T12:09
в мире
сша
израиль
брюссель
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Чрезвычайно важно, чтобы мы увидели независимое, тщательное и полностью обнародованное расследование гибели команды "Всемирной центральной кухни", - заявил Блинкен в ходе мероприятия в Брюсселе. Блинкен добавил, что обязанность Израиля - максимально увеличить защиту мирных жителей, сделать это своим приоритетом.Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, брюссель, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Брюссель, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США призвали к независимому расследованию гибели волонтеров в секторе Газа

Блинкен: США хотят увидеть независимое расследование гибели волонтеров в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США хотят увидеть независимое и тщательное расследование в связи с гибелью иностранных волонтеров в секторе Газа в результате удара Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Чрезвычайно важно, чтобы мы увидели независимое, тщательное и полностью обнародованное расследование гибели команды "Всемирной центральной кухни", - заявил Блинкен в ходе мероприятия в Брюсселе.
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Блинкен добавил, что обязанность Израиля - максимально увеличить защиту мирных жителей, сделать это своим приоритетом.
Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО.
 
В миреСШАИзраильБрюссельЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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