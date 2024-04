https://ria.ru/20240405/evrosoyuz-1938010854.html

Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ

Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ

Немецкая правая партия Альтернатива для Германии намерена рекомендовать своему депутату Петру Быстрону, который, по утверждениям чешских СМИ, якобы получил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:17

2024-04-05T12:17

2024-04-05T12:17

в мире

россия

германия

украина

петр быстрон

виктор медведчук

европарламент

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901924654_0:380:2965:2048_1920x0_80_0_0_201f1836f42776ef735da9b230cd2528.jpg

БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Немецкая правая партия Альтернатива для Германии намерена рекомендовать своему депутату Петру Быстрону, который, по утверждениям чешских СМИ, якобы получил деньги из РФ, отказаться от выборов в Европарламент, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники, при этом сам депутат опроверг сообщения чешских СМИ. По данным газеты, в понедельник по делу состоится совещание исполнительного комитета партии. "Быстрону, по всей видимости, посоветуют отказаться от активной предвыборной кампании в ЕС и не принимать мандат после выборов. Кроме того, ему пока не следует показываться на дебатах в Бундестаге", - пишет издание. Быстрон назвал обвинения в получении денег от якобы связанной с Россией организации попыткой повлиять на результат будущих выборов в Европарламент, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на его письмо. Поскольку истекли все сроки, партия уже не может вычеркнуть депутата из выборных списков и тем самым снять его с предвыборной гонки. Bild утверждает, что в объяснительной, которую Быстрон ко вчерашнему дню составил по запросу лидеров партии, тот оспаривает получения денег от Voice of Europe или "какого-либо русского", но не прокомментировал, получал ли средства от бывших украинских политиков, аффилированных с РФ. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее премьер Чехии Фиала сообщил, что в связи с данным делом в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом.

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, украина, петр быстрон, виктор медведчук, европарламент, евросоюз