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Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
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12:17 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/evrosoyuz-1938010854.html
Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ
Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ
Немецкая правая партия Альтернатива для Германии намерена рекомендовать своему депутату Петру Быстрону, который, по утверждениям чешских СМИ, якобы получил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:17
2024-04-05T12:17
в мире
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петр быстрон
виктор медведчук
европарламент
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БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Немецкая правая партия Альтернатива для Германии намерена рекомендовать своему депутату Петру Быстрону, который, по утверждениям чешских СМИ, якобы получил деньги из РФ, отказаться от выборов в Европарламент, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники, при этом сам депутат опроверг сообщения чешских СМИ. По данным газеты, в понедельник по делу состоится совещание исполнительного комитета партии. "Быстрону, по всей видимости, посоветуют отказаться от активной предвыборной кампании в ЕС и не принимать мандат после выборов. Кроме того, ему пока не следует показываться на дебатах в Бундестаге", - пишет издание. Быстрон назвал обвинения в получении денег от якобы связанной с Россией организации попыткой повлиять на результат будущих выборов в Европарламент, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на его письмо. Поскольку истекли все сроки, партия уже не может вычеркнуть депутата из выборных списков и тем самым снять его с предвыборной гонки. Bild утверждает, что в объяснительной, которую Быстрон ко вчерашнему дню составил по запросу лидеров партии, тот оспаривает получения денег от Voice of Europe или "какого-либо русского", но не прокомментировал, получал ли средства от бывших украинских политиков, аффилированных с РФ. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее премьер Чехии Фиала сообщил, что в связи с данным делом в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом.
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в мире, россия, германия, украина, петр быстрон, виктор медведчук, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Украина, Петр Быстрон, Виктор Медведчук, Европарламент, Евросоюз
Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за "денег из России", пишут СМИ

Депутата АдГ призовут сняться с выборов из-за сообщений о "российских деньгах"

© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ
Участники митинга сторонников партии АдГ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 апр - РИА Новости. Немецкая правая партия Альтернатива для Германии намерена рекомендовать своему депутату Петру Быстрону, который, по утверждениям чешских СМИ, якобы получил деньги из РФ, отказаться от выборов в Европарламент, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники, при этом сам депутат опроверг сообщения чешских СМИ.
По данным газеты, в понедельник по делу состоится совещание исполнительного комитета партии. "Быстрону, по всей видимости, посоветуют отказаться от активной предвыборной кампании в ЕС и не принимать мандат после выборов. Кроме того, ему пока не следует показываться на дебатах в Бундестаге", - пишет издание.
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Быстрон назвал обвинения в получении денег от якобы связанной с Россией организации попыткой повлиять на результат будущих выборов в Европарламент, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на его письмо.
Поскольку истекли все сроки, партия уже не может вычеркнуть депутата из выборных списков и тем самым снять его с предвыборной гонки. Bild утверждает, что в объяснительной, которую Быстрон ко вчерашнему дню составил по запросу лидеров партии, тот оспаривает получения денег от Voice of Europe или "какого-либо русского", но не прокомментировал, получал ли средства от бывших украинских политиков, аффилированных с РФ.
Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором утверждали, что ряд европейских политиков якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе о конфликте на Украине. Единственным названным в нем стало имя Быстрона. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть даже аудиозапись, якобы подтверждающая получение им денег. Позднее премьер Чехии Фиала сообщил, что в связи с данным делом в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом.
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