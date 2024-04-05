https://ria.ru/20240405/evakuatsiyu-1938087822.html

Раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение

Раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение - РИА Новости, 05.04.2024

Раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение

Раненым солдатам ВСУ придется запрашивать эвакуацию с поля боя через приложение для смартфона, заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:39

2024-04-05T16:39

2024-04-05T16:43

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Раненым солдатам ВСУ придется запрашивать эвакуацию с поля боя через приложение для смартфона, заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью изданию украинского минобороны Armyinform. По словам замминистра, ведомство разрабатывает многофункциональное мобильное приложение для солдат ВСУ и призывников под названием "Армия+", в котором будет предусмотрена функция запроса эвакуации с поля боя для раненых солдат. Будет ли приложение работать без доступа в интернет и в условиях работы средств радио-электронной борьбы, ответственная за цифровизацию ВСУ Черногоренко не уточнила. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых и тела погибших. РИА Новости публиковало свидетельства расстрела украинскими военными своих сослуживцев из-за отказа выполнять боевые задачи. Сообщалось о применении ВСУ заградотрядов. "В "Армия+" также хотим добавить опцию эвакуироваться - просто даешь сигнал - и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт, например, и оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявила Черногоренко. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе и еще один о создании "электронного кабинета призывника", через который можно будет рассылать повестки в онлайн-формате. По словам подозреваемого в госизмене депутата Рады Александра Дубинского, Зеленский намеренно принял эти законы в спешном порядке, не дожидаясь принятия "большого" законопроекта о мобилизации, куда также включены подобные нормы, ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912328603.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины