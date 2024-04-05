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Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал - РИА Новости, 05.04.2024
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:53
2024-04-05T21:53
2024-04-05T22:17
оренбург
урал
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прорыв дамбы в орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Глава администрации Оренбурга в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. "Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", - написал Салмин. По его словам, уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Электро- и газоснабжение в этих районах будет отключено. "Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее", - обратился мэр к жителям пригородных поселков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_96:0:1028:699_1920x0_80_0_0_e6a53b761afca0cd222bf2184ab55271.jpg
Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-05T21:53
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оренбург, урал, заречный, происшествия, видео, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Урал, Заречный, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал
Мэр Оренбурга призвал жителей пригорода эвакуироваться из-за подъема Урала
УФА, 5 апр - РИА Новости.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема
уровня реки Урал.
Глава администрации Оренбурга в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный
, Подмаячный, Солнечный
, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", - написал Салмин.
По его словам, уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Электро- и газоснабжение в этих районах будет отключено.
"Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее", - обратился мэр к жителям пригородных поселков.