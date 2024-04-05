https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938142870.html

В Орске прорвало дамбу

В Орске прорвало дамбу - РИА Новости, 05.04.2024

В Орске прорвало дамбу

В Орске прорвало дамбу, идет массовая эвакуация жителей, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:49

2024-04-05T20:49

2024-04-05T23:32

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

урал

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр — РИА Новости. В Орске прорвало дамбу, идет массовая эвакуация жителей, сообщили РИА Новости в мэрии города."Произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Сейчас идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько орских поселков", — сказал представитель администрации.Отмечается, что в зону затопления попали 4258 домов и 10 987 человек. Их вывозят в пункты временного размещения, расположенные в школах №17, 37, 88, 5, 52 и гимназиях № 1 и 3. Там работают медики, организованы питание и спальные места.Как заявили в областной прокуратуре, сейчас эвакуируют жителей Ленинского и Советского районов города.В МЧС, в свою очередь, подчеркнули, что спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва.Позднее глава Орска Василий Козупица уточнил, что частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта.В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что к месту прорыва направили 33 самосвала с засыпным материалом и пять фронтальных погрузчиков.В зоне подтопления задействовали более 200 сотрудников полиции, которые помогают проводить аварийно-спасательные работы, а также обеспечивают безопасность дорожного движения и охраняют места эвакуации граждан.Кроме того, в Орск вылетели два самолета Ил-76, на борту которых находятся более 100 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. В городе ввели режим ЧС. Накануне его установили во всей Оренбургской области.

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

орск

урал

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Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска 2024-04-05T20:49 true PT0M26S

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орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, урал, прорыв дамбы в орске