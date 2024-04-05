Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938117660.html
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области - РИА Новости, 05.04.2024
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:13
2024-04-05T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции страны. Минреинтеграции Украины в марте объявляло принудительную эвакуацию детей из трех населенных пунктов Сумской области. "В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом… В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, такое решение было принято "из-за ситуации безопасности". Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27449b4c1d38272a9a2e3655a55c38be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из Сумской области

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ в Сумской области
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции страны.
Минреинтеграции Украины в марте объявляло принудительную эвакуацию детей из трех населенных пунктов Сумской области.
"В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом… В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, такое решение было принято "из-за ситуации безопасности".
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации
3 апреля, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала