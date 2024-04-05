https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938117660.html
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области - РИА Новости, 05.04.2024
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:13
2024-04-05T18:13
2024-04-05T18:13
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции страны. Минреинтеграции Украины в марте объявляло принудительную эвакуацию детей из трех населенных пунктов Сумской области. "В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом… В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, такое решение было принято "из-за ситуации безопасности". Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из Сумской области
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции страны.
Минреинтеграции Украины в марте объявляло принудительную эвакуацию детей из трех населенных пунктов Сумской области.
"В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом… В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, такое решение было принято "из-за ситуации безопасности".
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в ДНР
вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.