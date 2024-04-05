https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938117660.html

Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области - РИА Новости, 05.04.2024

Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:13

2024-04-05T18:13

2024-04-05T18:13

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Украины объявили принудительную эвакуацию почти трехсот детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило в пятницу министерство реинтеграции страны. Минреинтеграции Украины в марте объявляло принудительную эвакуацию детей из трех населенных пунктов Сумской области. "В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом… В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, такое решение было принято "из-за ситуации безопасности". Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html

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Кирилл Волков

в мире, сумская область, украина