https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938003614.html

Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка

Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024

Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка

Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в правительстве... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:53

2024-04-05T11:53

2024-04-05T22:17

происшествия

оренбургская область

адамовский район

тоцкий район

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в правительстве региона. "На 5 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка на территории 23 муниципальных образований в 57 населенных пунктах. Всего эвакуировано 1663 человека, в том числе 421 ребенок", - говорится в сообщении. В правительстве области сообщают, что губернатор Денис Паслер объявил о работе в круглосуточном режиме всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка. "Паводковая ситуация в Оренбургской области развивается в рамках оперативного прогноза. Все службы региона и муниципалитетов, МЧС, ресурсоснабжающие компании продолжают работу в круглосуточном режиме. Жителям оказывается необходимая помощь, подготовлены пункты временного размещения. В ближайшее время жители смогут получить выплаты, которые предусмотрены по закону. При необходимости экстренной медицинской помощи будут задействованы самолеты санавиации. Минздрав готов к любому развитию событий", - приводятся в сообщении слова Паслера. По данным властей области, за прошедшие сутки сохранялась напряжённая обстановка в Акбулакском и Илекском районах. Непростая ситуация в Адамовском районе. Серьезные подтопления в Новосергиевском и Тоцком районах, Сорочинском городском округе. Сохраняется риск подтопления еще шести населенных пунктов – поселков Терекла, Уральск, сел Новоактюбинск, Колпакское, Пласковское, Банное, лагеря "Солнечная горка" Гайского городского округа, трех населенных пунктов Новоорского района – села Скалистое, поселков Кумак, Красноуральск, а также Орска и поселков Новоказачий, Ударник, Ора. Ранее губернатор ввел в области режим ЧС. В ликвидации последствий паводка в Оренбуржье участвуют 1021 человек, задействовано 440 единиц техники, 63 плавсредства. На помощь к оренбургским спасателям приехали коллеги из Самарской области и Пермского края.

https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html

https://ria.ru/20240331/podtopleniya-1936957192.html

оренбургская область

адамовский район

тоцкий район

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происшествия, оренбургская область, адамовский район, тоцкий район, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске