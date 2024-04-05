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Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024
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11:53 05.04.2024 (обновлено: 22:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938003614.html
Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка
Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024
Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка
Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в правительстве... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:53
2024-04-05T22:17
происшествия
оренбургская область
адамовский район
тоцкий район
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871400168_0:105:960:645_1920x0_80_0_0_2be457886281ec12fcbb79735b5574b9.jpg
УФА, 5 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в правительстве региона. "На 5 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка на территории 23 муниципальных образований в 57 населенных пунктах. Всего эвакуировано 1663 человека, в том числе 421 ребенок", - говорится в сообщении. В правительстве области сообщают, что губернатор Денис Паслер объявил о работе в круглосуточном режиме всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка. "Паводковая ситуация в Оренбургской области развивается в рамках оперативного прогноза. Все службы региона и муниципалитетов, МЧС, ресурсоснабжающие компании продолжают работу в круглосуточном режиме. Жителям оказывается необходимая помощь, подготовлены пункты временного размещения. В ближайшее время жители смогут получить выплаты, которые предусмотрены по закону. При необходимости экстренной медицинской помощи будут задействованы самолеты санавиации. Минздрав готов к любому развитию событий", - приводятся в сообщении слова Паслера. По данным властей области, за прошедшие сутки сохранялась напряжённая обстановка в Акбулакском и Илекском районах. Непростая ситуация в Адамовском районе. Серьезные подтопления в Новосергиевском и Тоцком районах, Сорочинском городском округе. Сохраняется риск подтопления еще шести населенных пунктов – поселков Терекла, Уральск, сел Новоактюбинск, Колпакское, Пласковское, Банное, лагеря "Солнечная горка" Гайского городского округа, трех населенных пунктов Новоорского района – села Скалистое, поселков Кумак, Красноуральск, а также Орска и поселков Новоказачий, Ударник, Ора. Ранее губернатор ввел в области режим ЧС. В ликвидации последствий паводка в Оренбуржье участвуют 1021 человек, задействовано 440 единиц техники, 63 плавсредства. На помощь к оренбургским спасателям приехали коллеги из Самарской области и Пермского края.
https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html
https://ria.ru/20240331/podtopleniya-1936957192.html
оренбургская область
адамовский район
тоцкий район
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происшествия, оренбургская область, адамовский район, тоцкий район, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Адамовский район, Тоцкий район, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Оренбургские спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка

Правительство: в Оренбуржье эвакуировали более 1,6 тысячи жителей из-за паводка

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС при паводке
Сотрудники МЧС при паводке - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС при паводке. Архивное фото
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УФА, 5 апр – РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 1,6 тысячи жителей Оренбургской области, чьи дома попали в зону подтопления из-за весеннего паводка, сообщили в правительстве региона.
"На 5 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка на территории 23 муниципальных образований в 57 населенных пунктах. Всего эвакуировано 1663 человека, в том числе 421 ребенок", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС дежурят в районе подтопления из-за весеннего паводка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Вчера, 11:09
В правительстве области сообщают, что губернатор Денис Паслер объявил о работе в круглосуточном режиме всех служб, задействованных в ликвидации последствий паводка.
"Паводковая ситуация в Оренбургской области развивается в рамках оперативного прогноза. Все службы региона и муниципалитетов, МЧС, ресурсоснабжающие компании продолжают работу в круглосуточном режиме. Жителям оказывается необходимая помощь, подготовлены пункты временного размещения. В ближайшее время жители смогут получить выплаты, которые предусмотрены по закону. При необходимости экстренной медицинской помощи будут задействованы самолеты санавиации. Минздрав готов к любому развитию событий", - приводятся в сообщении слова Паслера.
По данным властей области, за прошедшие сутки сохранялась напряжённая обстановка в Акбулакском и Илекском районах. Непростая ситуация в Адамовском районе. Серьезные подтопления в Новосергиевском и Тоцком районах, Сорочинском городском округе. Сохраняется риск подтопления еще шести населенных пунктов – поселков Терекла, Уральск, сел Новоактюбинск, Колпакское, Пласковское, Банное, лагеря "Солнечная горка" Гайского городского округа, трех населенных пунктов Новоорского района – села Скалистое, поселков Кумак, Красноуральск, а также Орска и поселков Новоказачий, Ударник, Ора.
Ранее губернатор ввел в области режим ЧС.
В ликвидации последствий паводка в Оренбуржье участвуют 1021 человек, задействовано 440 единиц техники, 63 плавсредства. На помощь к оренбургским спасателям приехали коллеги из Самарской области и Пермского края.
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ПроисшествияОренбургская областьАдамовский районТоцкий районДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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