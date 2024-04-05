https://ria.ru/20240405/erevan-1938073113.html

Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США

Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США - РИА Новости, 05.04.2024

Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х назвал "отличными" прошедшие в пятницу в Брюсселе консультации с представителями ЕС и США. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:44

2024-04-05T15:44

2024-04-05T15:49

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урсула фон дер ляйен

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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х назвал "отличными" прошедшие в пятницу в Брюсселе консультации с представителями ЕС и США. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Провел отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении", - написал Пашинян в соцсети X.

https://ria.ru/20240331/armeniya-1936999657.html

сша

армения

брюссель

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в мире, сша, армения, брюссель, никол пашинян, энтони блинкен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия