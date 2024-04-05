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Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США - РИА Новости, 05.04.2024
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15:44 05.04.2024 (обновлено: 15:49 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/erevan-1938073113.html
Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США
Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США - РИА Новости, 05.04.2024
Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х назвал "отличными" прошедшие в пятницу в Брюсселе консультации с представителями ЕС и США. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:44
2024-04-05T15:49
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ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х назвал "отличными" прошедшие в пятницу в Брюсселе консультации с представителями ЕС и США. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Провел отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении", - написал Пашинян в соцсети X.
https://ria.ru/20240331/armeniya-1936999657.html
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в мире, сша, армения, брюссель, никол пашинян, энтони блинкен, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Армения, Брюссель, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Пашинян высоко оценил консультации с ЕС и США

Пашинян назвал консультации ЕС и США о будущем Армении отличными

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Х назвал "отличными" прошедшие в пятницу в Брюсселе консультации с представителями ЕС и США.
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«
"Провел отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества для укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении", - написал Пашинян в соцсети X.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Армения назвала США и Европу основными партнерами
31 марта, 23:13
 
В миреСШААрменияБрюссельНикол ПашинянЭнтони БлинкенУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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