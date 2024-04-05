Рейтинг@Mail.ru
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/elektrichestvo-1938133172.html
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 05.04.2024
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии
Ограничения потребления электроэнергии введены в четырех областях Украины из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей, сообщает в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:42
2024-04-05T19:42
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
запорожская область
укрэнерго
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии введены в четырех областях Украины из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей, сообщает в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры по ограничению потребления с 18.45 до 22.00… Причина применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, веерные отключения света введены в Днепропетровский, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Также ограничения потребления электроэнергии введены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В "Укрэнерго" добавили, что ограничения энергоснабжения продолжают действовать также в Харьковской области и для промышленных потребителей в городе Кривой Рог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
украина
сумская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, запорожская область, укрэнерго, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Запорожская область, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии

"Укрэнерго": в 4 областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица на Украине
Неосвещенная улица на Украине - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии введены в четырех областях Украины из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей, сообщает в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры по ограничению потребления с 18.45 до 22.00… Причина применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, веерные отключения света введены в Днепропетровский, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Также ограничения потребления электроэнергии введены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
В "Укрэнерго" добавили, что ограничения энергоснабжения продолжают действовать также в Харьковской области и для промышленных потребителей в городе Кривой Рог.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьЗапорожская областьУкрэнергоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала