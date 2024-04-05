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В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 05.04.2024
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии
Ограничения потребления электроэнергии введены в четырех областях Украины из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей, сообщает в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:42
2024-04-05T19:42
2024-04-05T19:42
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии введены в четырех областях Украины из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей, сообщает в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры по ограничению потребления с 18.45 до 22.00… Причина применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, веерные отключения света введены в Днепропетровский, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Также ограничения потребления электроэнергии введены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В "Укрэнерго" добавили, что ограничения энергоснабжения продолжают действовать также в Харьковской области и для промышленных потребителей в городе Кривой Рог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Запорожская область, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии
"Укрэнерго": в 4 областях Украины ввели ограничения потребления электроэнергии