https://ria.ru/20240405/dvfu-1938080641.html
ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР
ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 05.04.2024
ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует расширить сотрудничество с КНДР по филологии, лингвистике и страноведению, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:13
2024-04-05T16:13
2024-04-05T16:29
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владивосток
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дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует расширить сотрудничество с КНДР по филологии, лингвистике и страноведению, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в пятницу посольство России в КНДР информировало, что министр образования КНДР Ким Сын Ду в ходе своего визита в Москву и Владивосток планирует обсудить увеличение квот на обучение северокорейцев в России. Во Владивостоке Ким Сын Ду посетит Дальневосточный федеральный университет и встретится с ректорами ряда вузов Приморского края. Затем северокорейская делегация отправится в Москву, где для них также подготовлена насыщенная программа. "Дальневосточный федеральный университет планирует расширить сотрудничество с КНДР по таким образовательным направлениям как филология, лингвистика, страноведение", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что ДВФУ – один из ключевых центров корееведения в России: работа в этом направлении здесь ведётся с 1900 года. "У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с вузами-партнерами в КНДР: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Университетом имени Ким Ир Сена, Пхеньянским университетом иностранных языков", - сообщили в вузе. В университете агентству также рассказали, что в научно-технологической сфере в ДВФУ "готовы развивать сотрудничество с КНДР в области производства пищевых продуктов и лекарственных препаратов".В российском университете обучаются 43 студента из КНДР, а корейский язык и культуру изучают 450 россиян. Всего в ДВФУ обучается 3,5 тысячи иностранных студентов из 89 стран мира.
https://ria.ru/20240403/institut-1937482287.html
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россия, москва, владивосток, ким ир сен, дальневосточный федеральный университет, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Москва, Владивосток, Ким Ир Сен, Дальневосточный федеральный университет, В мире, КНДР (Северная Корея)
ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР
ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР по образовательным программам
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует расширить сотрудничество с КНДР по филологии, лингвистике и страноведению, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее в пятницу посольство России
в КНДР информировало, что министр образования КНДР Ким Сын Ду в ходе своего визита в Москву
и Владивосток
планирует обсудить увеличение квот на обучение северокорейцев в России. Во Владивостоке Ким Сын Ду посетит Дальневосточный федеральный университет и встретится с ректорами ряда вузов Приморского края
. Затем северокорейская делегация отправится в Москву, где для них также подготовлена насыщенная программа.
"Дальневосточный федеральный университет планирует расширить сотрудничество с КНДР по таким образовательным направлениям как филология, лингвистика, страноведение", - сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ДВФУ – один из ключевых центров корееведения в России: работа в этом направлении здесь ведётся с 1900 года.
"У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с вузами-партнерами в КНДР: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Университетом имени Ким Ир Сена, Пхеньянским университетом иностранных языков", - сообщили в вузе.
В университете агентству также рассказали, что в научно-технологической сфере в ДВФУ "готовы развивать сотрудничество с КНДР в области производства пищевых продуктов и лекарственных препаратов".
В российском университете обучаются 43 студента из КНДР, а корейский язык и культуру изучают 450 россиян. Всего в ДВФУ обучается 3,5 тысячи иностранных студентов из 89 стран мира.