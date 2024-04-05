https://ria.ru/20240405/dvfu-1938080641.html

ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР

ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 05.04.2024

ДВФУ планирует расширить сотрудничество с КНДР

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует расширить сотрудничество с КНДР по филологии, лингвистике и страноведению, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:13

2024-04-05T16:13

2024-04-05T16:29

россия

москва

владивосток

ким ир сен

дальневосточный федеральный университет

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865372526_649:0:4290:2048_1920x0_80_0_0_3d02d6b29f848f0186845042a33d5ae0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планирует расширить сотрудничество с КНДР по филологии, лингвистике и страноведению, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в пятницу посольство России в КНДР информировало, что министр образования КНДР Ким Сын Ду в ходе своего визита в Москву и Владивосток планирует обсудить увеличение квот на обучение северокорейцев в России. Во Владивостоке Ким Сын Ду посетит Дальневосточный федеральный университет и встретится с ректорами ряда вузов Приморского края. Затем северокорейская делегация отправится в Москву, где для них также подготовлена насыщенная программа. "Дальневосточный федеральный университет планирует расширить сотрудничество с КНДР по таким образовательным направлениям как филология, лингвистика, страноведение", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что ДВФУ – один из ключевых центров корееведения в России: работа в этом направлении здесь ведётся с 1900 года. "У ДВФУ выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с вузами-партнерами в КНДР: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Университетом имени Ким Ир Сена, Пхеньянским университетом иностранных языков", - сообщили в вузе. В университете агентству также рассказали, что в научно-технологической сфере в ДВФУ "готовы развивать сотрудничество с КНДР в области производства пищевых продуктов и лекарственных препаратов".В российском университете обучаются 43 студента из КНДР, а корейский язык и культуру изучают 450 россиян. Всего в ДВФУ обучается 3,5 тысячи иностранных студентов из 89 стран мира.

https://ria.ru/20240403/institut-1937482287.html

https://ria.ru/20231026/bespilotniki-1905283126.html

россия

москва

владивосток

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владивосток, ким ир сен, дальневосточный федеральный университет, в мире, кндр (северная корея)