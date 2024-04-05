https://ria.ru/20240405/druzya_kryma-1937933249.html

В Русском доме рассказали об аргентинском клубе друзей Крыма

В Русском доме рассказали об аргентинском клубе друзей Крыма - РИА Новости, 05.04.2024

В Русском доме рассказали об аргентинском клубе друзей Крыма

Клуб друзей Крыма - главная площадка в Аргентине, призванная донести объективную информацию о событиях, происходящих в этом российском регионе, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:08

2024-04-05T01:08

2024-04-05T09:53

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр – РИА Новости. Клуб друзей Крыма - главная площадка в Аргентине, призванная донести объективную информацию о событиях, происходящих в этом российском регионе, сообщила руководитель Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова. В четверг в Аргентине прошло заседание клуба, посвященное 10-й годовщине воссоединению Крыма с Россией. "В этом году мы отмечаем очень важную для нашей страны дату, день, когда Крым вернулся в свою родную гавань. И, несмотря на то, что нас с вами разделяет порядка 14 тысяч километров, моря, океаны и целые континенты, здесь в Аргентине мы также уделяем большое внимание этому событию, проводим различные мероприятия, в том числе в рамках деятельности клуба друзей Крыма", - сказала Муратова. "В этом году клуб отмечает свой первый, но уже такой значимый юбилей. Вот уже на протяжении пяти лет он является главной площадкой в Аргентине, призванной объединять прекрасных и неравнодушных людей, в том числе крымчан, проживающих в этой латиноамериканской стране, рассказывать об истории и культуре этого прекрасного региона, способствовать развитию его международных культурных и общественных связей и донесению объективной информации о событиях, происходящих в Крыму", - добавила она. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240328/krym-1936295456.html

https://ria.ru/20240125/argentina-1923322449.html

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владимир путин, оон, россия, аргентина, украина