https://ria.ru/20240405/dogazifikatsiya-1938034511.html
Более шесть тысяч домовладений догазифицировали на Ставрополье
Более шесть тысяч домовладений догазифицировали на Ставрополье - РИА Новости, 05.04.2024
Более шесть тысяч домовладений догазифицировали на Ставрополье
За время действия президентской программы социальной догазификации — с октября 2021 года — с жителями Ставропольского края заключен 6 541 договор, еще 62... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:31
2024-04-05T13:31
2024-04-05T13:31
ставропольский край
ставропольский край
жилье
владимир владимиров
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За время действия президентской программы социальной догазификации — с октября 2021 года — с жителями Ставропольского края заключен 6 541 договор, еще 62 договора находятся на подписании у заявителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Газ уже подведен до границ земельных участков 6 049 домовладений. Принять участие в программе могут жители газифицированных населенных пунктов. Установлен ряд льготных категорий, кому бесплатно подводят газопровод не только до участка, но и в дом, в том числе благодаря госпрограмме края "Социальная поддержка граждан". На приобретение газовых приборов выделяется субсидия в размере фактических затрат в пределах 100 тысяч рублей. В числе льготников – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, малоимущие и многодетные семьи. Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев доложил, что в день поступает порядка 20 заявок. Потенциал догазификации - более 11 тысяч домовладений. "Газ обходится дешевле любого другого вида топлива, газовые котлы надежнее и безопаснее других отопительных приборов. Догазификация помогает повысить уровень комфорта жизни многих семей, способствует социально-экономическому развитию Ставрополья. Важно до каждого человека, чье домовладение подходит под параметры программы, донести информацию о возможности догазификации и помочь в программу попасть", — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.
https://ria.ru/20240401/dengi-1937075152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, жилье, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Жилье, Владимир Владимиров
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За время действия президентской программы социальной догазификации — с октября 2021 года — с жителями Ставропольского края заключен 6 541 договор, еще 62 договора находятся на подписании у заявителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Газ уже подведен до границ земельных участков 6 049 домовладений. Принять участие в программе могут жители газифицированных населенных пунктов.
Установлен ряд льготных категорий, кому бесплатно подводят газопровод не только до участка, но и в дом, в том числе благодаря госпрограмме края "Социальная поддержка граждан". На приобретение газовых приборов выделяется субсидия в размере фактических затрат в пределах 100 тысяч рублей. В числе льготников – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, малоимущие и многодетные семьи.
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев доложил, что в день поступает порядка 20 заявок. Потенциал догазификации - более 11 тысяч домовладений.
"Газ обходится дешевле любого другого вида топлива, газовые котлы надежнее и безопаснее других отопительных приборов. Догазификация помогает повысить уровень комфорта жизни многих семей, способствует социально-экономическому развитию Ставрополья. Важно до каждого человека, чье домовладение подходит под параметры программы, донести информацию о возможности догазификации и помочь в программу попасть", — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова
.