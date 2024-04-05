https://ria.ru/20240405/desant-1937943160.html

Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ

Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024

Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ

Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:05

2024-04-05T05:05

2024-04-05T05:05

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции к западу от села Красное", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. По данным оборонного ведомства, цель решено было уничтожить при помощи минометов "Поднос". "Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" Забайкальских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное в ДНР", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240405/aviatsiya-1937942787.html

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донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии