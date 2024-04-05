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Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/desant-1937943160.html
Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ
Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 05.04.2024
Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ
Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:05
2024-04-05T05:05
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции к западу от села Красное", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. По данным оборонного ведомства, цель решено было уничтожить при помощи минометов "Поднос". "Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" Забайкальских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное в ДНР", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240405/aviatsiya-1937942787.html
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Забайкальские десантники уничтожили в ДНР группу пехоты ВСУ

Забайкальские десантники уничтожили у Красного в Донбассе группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Забайкальские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции к западу от села Красное", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. По данным оборонного ведомства, цель решено было уничтожить при помощи минометов "Поднос".
"Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" Забайкальских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от населенного пункта Красное в ДНР", - уточнили в МО РФ.
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