https://ria.ru/20240405/delo-1938105221.html

В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки

В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки - РИА Новости, 05.04.2024

В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование 9-летней девочки, подозреваемый еще не задержан, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:36

2024-04-05T17:36

2024-04-05T17:36

происшествия

россия

каспийск

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование 9-летней девочки, подозреваемый еще не задержан, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", – говорится в сообщении. По данным следствия, 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала.

https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html

россия

каспийск

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происшествия, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф)