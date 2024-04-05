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В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки - РИА Новости, 05.04.2024
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17:36 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/delo-1938105221.html
В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки
В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки - РИА Новости, 05.04.2024
В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование 9-летней девочки, подозреваемый еще не задержан, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:36
2024-04-05T17:36
происшествия
россия
каспийск
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование 9-летней девочки, подозреваемый еще не задержан, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", – говорится в сообщении. По данным следствия, 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала.
https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html
россия
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происшествия, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каспийск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование девочки

В Дагестане возбудили дело после покушения на изнасилование 9-летней девочки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту покушения на изнасилование 9-летней девочки, подозреваемый еще не задержан, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)… В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу
5 марта, 13:41
 
ПроисшествияРоссияКаспийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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