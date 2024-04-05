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Источник: в Москве завели дело на бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
Источник: в Москве завели дело на бывшего начальника ОВД "Коммунарский" - РИА Новости, 05.04.2024
Источник: в Москве завели дело на бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
Бывший начальник отдела МВД "Коммунарский" Андрей Тургенев стал фигурантом уголовного дела после вскрытия канала незаконной миграции, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:23
2024-04-05T17:23
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший начальник отдела МВД "Коммунарский" Андрей Тургенев стал фигурантом уголовного дела после вскрытия канала незаконной миграции, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. "В настоящее время в отношении Андрея Тургенева расследуется уголовное дело, возбужденное после выявления незаконной миграции", - сказал собеседник агентства, не раскрывая детали. Согласно информации с официального портала судов общей юрисдикции Москвы, против Тургенева возбуждено дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из личной или корыстной заинтересованности", в суд также поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения. В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались, но телеграм-канал Baza утверждал, что Тургенева подозревают в организации незаконной миграции. Его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали за день до этого.
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Происшествия, Москва, Россия
Источник: в Москве завели дело на бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
В Москве завели уголовное дело на экс-начальника ОВД "Коммунарский" Тургенева
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший начальник отдела МВД "Коммунарский" Андрей Тургенев стал фигурантом уголовного дела после вскрытия канала незаконной миграции, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в отношении Андрея Тургенева расследуется уголовное дело, возбужденное после выявления незаконной миграции", - сказал собеседник агентства, не раскрывая детали.
Согласно информации с официального портала судов общей юрисдикции Москвы, против Тургенева возбуждено дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ
"Превышение должностных полномочий из личной или корыстной заинтересованности", в суд также поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения.
В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались, но телеграм-канал Baza утверждал, что Тургенева подозревают в организации незаконной миграции. Его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали за день до этого.